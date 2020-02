Coronavirus. Rimandato seminario UNCAI il 25 febbraio a Foggia

Nell’ottica del contenimento della diffusione del coronavirus, è stato ri mandato il seminario dell’Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali – UNCAI su “aspetti fiscali e normativi dell’attività agromeccanica conto terzi” che si sarebbe dovuto tenere a Foggia, martedì 25 febbraio.

Alcuni dei relatori che si sarebbero dovuti recare in Puglia risiedono, infatti, in territori che rientrano nella cosiddetta “zona gialla” di contenimento del virus.

UNCAI chiede scusa ai contoterzisti che in queste settimane si erano registrati all’appuntamento e ringrazia Tullio e Vincenzo Capobianco, il prof. Michele Pisante, New Holland a Casa Freda per il lavoro svolto affinché l’incontro riscontrasse l’interesse degli agromeccanici pugliesi. Una volta rientrata l’emergenza sanitaria e in accordo con gli operatori locali del mondo agricolo, sarà fissata una nuova data per il seminario.