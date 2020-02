Festa delle Birre artigianali. Dal 28 febbraio all’1 marzo ad Eataly Roma

Bionda, rossa e molto altro ancora. Da venerdì 28 febbraio fino a domenica 1 marzo torna, a grande richiesta da Eataly Roma, la Festa delle Birre Artigianali con più di 100 birre in degustazione.

Il terzo piano del punto vendita romano ospiterà le eccellenze produttive di Agrilab, Alta Quota, Baladin, Birra dell’Eremo, Birra Losa, Birra Oxiana, Birra Salento, Birranova, Birreria Eataly, Birrificio Decimoprimo, Birrificio del Doge, Birrificio Il Mastio, Birrificio Indipendente Elav, Birrificio Pontino, Brewfist, Cantaloop, Ecb, Evoque Brewing, Il Birrificio Cagliari, La Casa Di Cura, La Fucina, Maltovivo, Mastri Birrai Umbri e Rebels. Una grande festa nel corso della quale si potranno degustare le migliori etichette italiane e internazionali, incontrare i mastri birrai e approfondire le conoscenze sul mondo della birra.

IL FESTIVAL PRENDE IL VIA CON IL BALLO DELLE DEBUTTANTI La tre giorni dedicata alle birre artigianali si aprirà con il Ballo delle Debuttanti in programma venerdì 28 febbraio alle ore 18.00. Andrea Turco, ideatore e fondatore di Cronache di Birra, presenterà le birre inedite del 2020. Le novità del panorama birrario scenderanno in pista per la prima volta, un’occasione unica in Italia per assaggiare in anteprima tante specialità.

Gli approfondimenti sul mondo della birra proseguiranno sabato 29 febbraio dalle ore 18.30 alle 19.15 con “Birre e produttori a confronto: talk con U.D.B”: un incontro con i birrai più importanti del festival per discutere e degustare le loro eccellenze. Sempre con gli esperti di U.D.B, sabato 29 febbraio (1° turno dalle 19.00 alle 19.45; 2° turno dalle 20.00 alle 20.45) si potrà prendere parte ai Beer Trail – tour di quattro tappe presso i birrifici presenti al festival – per andare alla scoperta delle tecniche che rendono unica ogni birra. Si replica anche domenica 1 marzo dalle 13.00 alle 13.45 e dalle 14.00 alle 14.45. A seguire nella giornata di domenica 1 marzo, dalle 16.00 alle 17.00, si potrà fare un Tour del Birrificio di Eataly con il mastro birraio Fabio Mazzone, un’altra interessante opportunità per immergersi nel mondo della birra e dipanare ogni dubbio e curiosità. Per i piccoli visitatori sarà disponibile da Eataly un’area gratuita al terzo piano a cura di Pop Lab.

LE PROPOSTE FOOD Alla Festa delle Birre Artigianali tra un sorso e l’altro, si potranno assaggiare i Cartocci di arrosticini, olive ascolane e patatine fritte di Scottadito; il Truffle Cheeseburger (pane cotto a legna ‘Panificio Merghè’, hamburger 180gr ‘Macelleria Galli’, lattuga romana, pomodoro, maionese al tartufo home made, bacon, crunch di cipolla e cheddar), il Friariello Burger (pane cotto a legna ‘Panificio Merghè’, hamburger 180gr ‘Macelleria Galli’, bacon, friariello ripassato aglio e peperoncino, scamorza e maionese al pepe home made) e il Pulled pork (spalla di maiale cotta al barbecue e sfilacciata, salsa barbecue e coleslow) di The Factory. Da abbinare alle birre anche i Ravioli maiale e verza, pollo e verza e verdure di Dumpling; le bruschette di Caciocavallo Impiccato nella versione Gusto semplice (pane di Matera bruscato e caciocavallo), Gourmet (pane di Matera bruscato, caciocavallo e aggiunta di tartufata con miele Millefiori del Pollino e scaglie di peperone crusco di Senise), Pancetta (base con pane di Matera bruscato, pancetta di suino nero, caciocavallo e aggiunta di scaglie di peperone crusco di Senise o tartufata a scelta) e anche il Tagliere Lucano (tocchetti di caciocavallo, chips di crusco, salame e soppressata lucana con tarallucci al finocchietto di Matera). Ad addolcire il tutto il Kruffin espresso di Casa Manfredi disponibile con Crema pasticciera, Gianduia e Lampone. Non c’è festa che si rispetti senza musica. Gli Spaghetti Band animeranno le serate di venerdì e sabato con live music a partire dalle ore 21.00; domenica sarà la volta del dj set con Solko dalle 13.00 alle 15.00 e a seguire Christian Orlandi dalle 19 alle 21.

Sponsor tecnico della Festa delle Birre Artigianali è Texclusive; media partner Cronache di Birre e Spaghetti Unplugged.