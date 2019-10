Un panino gourmet con Mozzarella di Bufala campana Dop apre l’Anuga con i formaggi italiani protagonisti

E’ subito protagonista la Mozzarella di Bufala Campana Dop a Anuga 2019. Allo stand di AFIDOP sono entrati in scena i formaggi DOP italiani. Lo Chef Antonino Bonetta, con la giornalista Veronika Crecelius, ha aperto le danze con questa spettacolare leccornia: Mozzarella di Bufala Campana DOP, pancetta e zucchine grigliate. In ottimo abbinamento con le birre Gaffel Kölsch e Peters Kölsch.

La mozzarella di bufala campana Dop è infatti infatti con Afidop (Associazione dei formaggi Italiani Dop) alla fiera Anuga 2019 di Colonia, in programma dal 5 al 9 ottobre, per presentarsi al pubblico tedesco e internazionale, in sinergia con altre cinque punte di diamante: Formaggio Asiago DOP, Gorgonzola DOP, Grana Padano, Pecorino Toscano DOP e Taleggio DOP.