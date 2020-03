Agricoltura di precisione. Vola IBF Servizi (Bonifiche Ferraresi): fatturato (+84%) ed Ebitda (+124%) in forte crescita

IBF servizi, società che promuove lo sviluppo dell’agricoltura di precisione, affiancando le aziende del settore nell’adozione e implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, ha chiuso il bilancio 2019 con un’utile pari a 553.000 euro (+84% sul 2018), con un ebitda di 1.044.000 euro (+124% rispetto al 2018) e un valore della produzione pari a 1.960.000 euro, risultati in linea con il piano industriale.

IBF servizi nel 2019 ha inoltre gestito circa 73.000 ettari in tutta Italia, dato in forte aumento frutto anche di accordi con gruppi di filiere agroindustriali che necessitano sempre più sistemi di tracciabilità e presidio delle fasi di lavorazione e per questo motivo vedono l’agricoltura di precisione e il know – how di IBF Servizi quali strumenti per garantire le caratteristiche dei prodotti in perfetta sinergia con la sostenibilità ambientale.

Nata da una partnership pubblico-privata tra l’ISMEA, ente del Ministero delle politiche Agricole, e Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana per SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) IBF Servizi promuove lo sviluppo dell’agricoltura di precisione, affiancando le aziende del settore nell’adozione e implementazione di soluzioni tecnologiche innovative.

Un progetto per l’agricoltura italiana che si è rafforzato nel giugno 2019 grazie all’ingresso nella compagine societaria di due big dell’hi tech come Leonardo, attraverso e-GEOS (società di Telespazio e dell’Agenzia Spaziale Italiana), tra i protagonisti internazionali nell’osservazione satellitare della Terra e nella geo-informazione, e A2A Smart City (società del Gruppo A2A), che sviluppa e gestisce infrastrutture tecnologiche abilitanti per servizi digitali integrati e connessi in rete e che porterà la propria esperienza nel campo della sensoristica prossimale e nello sviluppo delle reti a banda stretta.

Gli ottimi risultati del 2019 sono certamente frutto delle recenti partnership tecnologiche con il Gruppo Leonardo e A2A che garantiscono le best practice nei settori di riferimento, e al ruolo istituzionale di ISMEA che opera costantemente nella diffusione, nel settore agricolo nazionale, delle attività di agricoltura di precisione.

La leadership di IBF servizi è il frutto del costante lavoro di scouting delle migliori esperienze internazionali e della ricerca condotta dal suo comitato scientifico permanente che vede la presenza di accademici provenienti da università, enti di ricerca nazionali ed internazionali quali Università di Padova, Università della Tuscia, Università di Teramo, CNR – IREA e Michigan State University.

IBF Servizi è l’HUB che coniuga le eccellenze industriali, accademiche e istituzionale con le competenze agronomiche nazionali derivanti dalla più importante biodiversità a livello planetario: l’Italia.