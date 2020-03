Coronavirus. Macchine agricole, Federunacoma: non si ferma l’industria italiana

I rischi legati alla diffusione del Covid-19 impongono speciali norme di

prevenzione, ma le imprese della meccanica agricola mantengono buoni ritmi produttivi, anche per soddisfare la domanda estera che copre il 70% del fatturato del settore. Marcia a pieno regime l’organizzazione di EIMA International, la rassegna mondiale che si terrà a Bologna dall’11 al 15 novembre.

L’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19 ha imposto restrizioni e

procedure di sicurezza ma non ha fermato l’attività dei settori

manifatturieri. Le industrie italiane della meccanica agricola hanno in

funzione le proprie linee di produzione per fare fronte alla domanda di

macchinari e di componentistica “made in Italy” proveniente soprattutto dai

Paesi esteri.

L’associazione dei costruttori italiani FederUnacoma sottolinea la vocazione

internazionale di questo comparto della meccanica, che esporta oltre il 70%

della produzione (circa 11 miliardi di euro il valore del fatturato

complessivo) con quote molto consistenti in mercati pregiati come quelli di

Germania, Francia e Stati Uniti; e segnala il rischio che informazioni non

corrette, relative ad una presunta sospensione delle attività produttive e

ad una difficoltà nella movimentazione delle merci, possano danneggiare le

normali relazioni commerciali.

Le fabbriche – rassicura FederUnacoma – proseguono la propria attività, sia

pure sulla base di nuovi criteri organizzativi e nell’osservanza

scrupolosa delle norme di prevenzione stabilite dal Governo e dalla comunità

scientifica.

Superata la fase critica, torneranno in primo piano le fiere internazionali

specializzate, con tutte le novità di prodotto e le tecnologie

avveniristiche che questo comparto dell’industria è in grado di realizzare.

Prima fra tutte la rassegna di EIMA International, la grande fiera della

meccanica agricola che FederUnacoma organizza a Bologna e che celebrerà

dall’11 al 15 novembre prossimo la sua 44ma edizione. La macchina

organizzativa marcia a pieno ritmo – comunicano le strutture operative della

Federazione – perché EIMA 2020 si possa confermare un evento di formidabile

portata, e possa essere vissuta da tutti come un simbolo di rinascita per

l’economia e per le comunità di cittadini.