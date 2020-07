FederUnacoma, sicurezza sanitaria e marketing innovativo i “punti forti” di EIMA International

Appuntamento il 23 luglio in diretta streaming per la presentazione di EIMA Digital Preview, l’evento che si svolgerà dall’11 al 15 novembre su piattaforma digitale e che anticipa per espositori e visitatori la grande rassegna della meccanica agricola che si svolgerà alla fiera di Bologna dal 3 al 7 febbraio 2021.

La conferenza di lancio della Preview EIMA, che avrà luogo online alle ore 16, e che potrà essere seguita grazie alla traduzione simultanea in ogni parte del mondo, svelerà le caratteristiche tecniche della piattaforma, l’organizzazione delle aree all’interno del mondo virtuale EIMA, le soluzioni estetiche e l’architettura complessiva degli spazi a disposizione delle aziende espositrici, le quali potranno, all’interno della propria “room” dedicata, presentare la gamma dei prodotti, illustrare le novità tecniche e interagire da remoto con clienti e operatori economici.

Tutto questo rappresenta un ponte verso l’edizione “fisica” dell’EIMA, che a febbraio andrà in scena con la propria formidabile parata di mezzi meccanici, attrezzature e componenti, impegnando per intero la superficie del quartiere fieristico bolognese e richiamando visitatori da ogni continente.

Nell’ambito della conferenza stampa verranno forniti i dati e le informazioni più aggiornati sull’EIMA “tradizionale” che costituisce – dopo lo spostamento di calendario reso necessario dalla crisi sanitaria – il primo grande evento della meccanica agricola del 2021, primo appuntamento per gli operatori del settore dopo il blocco delle attività in Europa causato dall’emergenza.

Proprio sulla questione sanitaria si soffermeranno i relatori – Alessandro Malavolti e Simona Rapastella, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di FederUnacoma – illustrando tutte le misure precauzionali e i protocolli di sicurezza messi a punto per l’occasione. Fin dall’inizio dell’emergenza Covid la Federazione ha infatti provveduto a sviluppare un sistema di prevenzione molto articolato, ancora più rigoroso rispetto agli standard fissati dalle autorità governative e sanitarie nazionali e internazionali.

“La conferenza stampa del 23 prossimo sarà l’occasione per una analisi dello scenario dei mercati a livello globale – sottolinea Malavolti – ma avrà nel marketing innovativo, nel mix tra fiera virtuale e fiera reale, nelle misure per la sicurezza e la salute degli operatori i suoi elementi centrali”. “Siamo convinti che l’abbinamento tra l’evento virtuale e la fiera fisica sia la formula più efficace per rilanciare il settore della meccanica agricola – conclude il presidente di FederUnacoma – e stiamo lavorando perché le quasi 2.000 aziende partecipanti possano trarre dalla nuova formula i massimi benefici in termini d’immagine e di business”.