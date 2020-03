Coronavirus. Agricoltura in crisi: azienda umbra costretta ad abbattere 65mila pulcini, perdendo 40mila euro

L’economia in quarantena. Sono tante le richieste di aiuto che arrivano dagli associati Cia-Agricoltori Italiani. Storie che danno un quadro dell’emorragia che anche l’Umbria sta affrontando con l’emergenza Coronavirus. Agghiacciante è quella dell’Azienda Marchesini srl, che la scorsa settimana ha dovuto abbattere 64.800 pulcini, con una perdita economica di circa 40mila euro.

“Abbiamo un’azienda agraria a S. Valentino della Collina di Marsciano con galline e polli per la produzione di uova da cova e un incubatoio a S. Martino in Campo,– racconta Patrizio Marchesini – La nostra attività consiste nella nascita di pulcini colorati del settore rurale che vendiamo e consegniamo in tutta Italia, Grecia, Albania e Romania. L’iter è questo: dopo 21 giorni negli incubatoi, nascono i pulcini. Ad un solo giorno di vita, non oltre, li vendiamo agli allevatori che, una volta cresciuti, li rivendono ai privati. Una catena che si è fermata con il decreto #iorestoacasa, perché nessuno va più a comprare il pollo ruspante dal rivenditore locale. Si sceglie, per praticità e per evitare spostamenti, solo il supermercato, dove i nostri polli non arrivano. Con gli ordini sospesi, abbiamo inizialmente ridotto il mangime ai riproduttori, così da avere meno uova. Prima facevamo due chiuse a settimana, ora solo una, nella speranza che almeno una piccola parte di pulcini saranno venduti. Purtroppo, però, la scorsa settimana ho dovuto prendere una decisione drastica chiamando la ditta per abbattere quasi 65.000 pulcini, accollandomi inoltre i costi di abbattimento. È difficile da sopportare, economicamente ed eticamente. Ho provato a contattare le grandi industrie italiane e venderli anche a costi molto bassi, nulla da fare”.

Domani, in azienda nasceranno 99.500 pulcini. Una piccolissima parte è stata venduta e dovrà essere consegnata (Grecia e Trieste), ma il prezzo è crollato: appena 0,26 centesimi a pulcino, rispetto a 0,40 del ‘prima pandemia’. “Sono stato anche costretto a macellare alcuni polli e galline, per lo meno non ho spese per i mangimi. Continuo a programmare una chiusa a settimana perché spero che le cose possano cambiare da un giorno all’altro. Ma così è dura. Si tenga conto – conclude Patrizio – che siamo l’unica realtà produttiva umbra del settore e che abbiamo circa 20 dipendenti”.

Non va meglio nel settore vitivinicolo. Tiberi Vini Naturali si trova a Montepetriolo, Perugia. Piccola cantina che produce vini naturali e vende soprattutto all’estero. “In cantina – racconta Piero Tiberi – ho 190.000 euro di vino, circa 26.000 bottiglie. Fino a 15 giorni fa avevo ordini per 120.000. Oggi siamo scesi a 30.000. La Corea aveva ordinato 3.000 bottiglie per una spesa di 20.000 euro, da un giorno all’altro tutto annullato. Da Boston è saltato un ordine da 63.000 euro, dal Giappone 30.000. Solitamente gli importatori venivano qui, assaggiano e ordinavano. Adesso non possono farlo e sto cercando di spedire dei campioni, ma si percepisce grande paura in tutto il mondo. Nessuno può muoversi”. E pensare che quest’anno doveva essere l’anno della svolta per la cantina Tiberi: “Avevamo già firmato il contratto per costruire la cantina nuova. Tutto rinviato”.

Chi ha retto il colpo fino ad oggi, potrebbe crollare se il blocco delle attività dovesse continuare oltre il 3 aprile. Un esempio sono le aziende florovivaistiche. Il caos sul permesso o meno di acquistare fiori e piante al supermercato ha portato a uno stop degli ordini. Ad oggi, i produttori sono in bilico: se la situazione si sbloccherà potranno rifarsi con le vendite di Pasqua e del 25 aprile. Altrimenti rimarranno in serra centinaia di garofani, gerani e ortensie. Al momento, riferisce un’azienda umbra socia Cia, 15.000 piante di garofanino sono ferme. La primavera è un miraggio.

Una situazione causata anche dal blocco totale del canale horeca e del settore turistico. “In un momento di emergenza sanitaria come questo – conclude il Presidente Cia Umbria Matteo Bartolini – mentre le aziende di altri settori sospendono le attività, in agricoltura tutto continua. La natura non si ferma, i nostri animali non si fermano, la produzione del cibo non si ferma. Noi non possiamo arrenderci, anzi, cerchiamo di sostenere adesso più che mai i nostri produttori: #noirestiamoincampo”.