Coronavirus. Brunello e solidarietà in cantina: da Sasso di Sole (Montalcino) raccolta fondi per l’acquisto di strumenti sanitari

Fra le tante iniziative solidali per l’emergenza sanitarira Coronavirus, che vengono dal mondo dell’agricoltura italiana, anche piccole aziende stanno facendo la loro parte. Molto importante.

L’azienda vitivinicola Sasso di Sole di Montalcino – che produce Brunello e Rosso di Montalcino, e vini Orcia Doc – ha deciso di intervenire direttamente a supporto dell’emergenza sanitaria.

“Ognuno può contribuire, aiutandoci in questa raccolta fondi, per l’acquisto di strumenti sanitari – spiega il titolare di Sasso di Sole, Roberto Terzuoli -. Per ogni 6 bottiglie di qualsiasi tipologia di vino acquistata, verrà devoluto il valore di una bottiglia di Brunello di Montalcino. Nella speranza di rivederci presto in azienda, per condividere un calice di Brunello insieme”.



I costi di spedizioni sono a carico dell’azienda, per informazioni e contatti: info@sassodisole.it / +39.0577.834303 / +39.320.3377587