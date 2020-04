Vino, allo studio intervento per distillazione volontaria. Mipaaf: priorità utilizzare fondi OCM

“Per il settore vitivinicolo, stiamo valutando un intervento per la distillazione volontaria. La priorità è utilizzare i fondi OCM, chiedendo l’attivazione della misura distillazione di crisi a livello UE. Prima però occorre verificare quante risorse dell’OCM non saranno spese entro il 15 ottobre 2020. Per questa ragione, domani abbiamo già fissato una riunione tecnica per fare il punto”.

Così la Ministra Teresa Bellanova nel corso dell’incontro in video conferenza con gli Assessori regionali.

“Nel caso l’intervento non dovesse essere sufficiente”, ha proseguito Bellanova, proporremo nel DL una misura specifica integrativa”.​