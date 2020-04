Coronavirus. Lega: Priorità sia agevolare lavoro in agricoltura dei disoccupati con reddito di cittadinanza prima degli immigrati irregolari

“Prima di pensare di dare permessi di soggiorno a pioggia e impegnare le imprese agricole nelle regolarizzazione di immigrati, consigliamo al ministro Bellanova di prendere in seria considerazione la platea dei nostri disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza perché possano essere indirizzati a un lavoro in agricoltura.

Pensare a reclutamenti di massa all’estero di lavoratori stagionali, come proposto anche dal sindaco di Bergamo Gori, in un momento in cui è assolutamente sconsigliato spostarsi per motivi sanitari, è da sconsiderati. Molto meglio sarebbe cogliere questa occasione di grave emergenza, anche economica, per restituire dignità al lavoro agricolo e valorizzarlo come prospettiva professionale per i nostri giovani, senza un lavoro o studenti, anziché continuare a bollarlo come un’occupazione da cui gli italiani debbano tenersi lontani”.

Lo dichiarano i senatori della Lega Gianmarco Centinaio, Giorgio Bergesio, il capogruppo in commissione Agricoltura in Senato Gianpaolo Vallardi e il capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera Lorenzo Viviani.