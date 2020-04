Lavoro agricolo. Mipaaf: semplificata la norma sulla visita medica dei lavoratori agricoli stagionali

“Una semplificazione opportuna per fronteggiare l’emergenza di manodopera in questa fase complessa”.

Così la Ministra Teresa Bellanova commenta l’emendamento approvato in Commissione bilancio al Senato che introduce una notevole semplificazione in tema di visita medica a vantaggio del lavoratore agricolo stagionale, senza incidere in modo negativo sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

La modifica normativa, una volta approvata dal Parlamento, consentirà infatti di potere fruire di una validità annuale della visita medica, permettendo al lavoratore risultato idoneo di prestare la propria attività anche presso diverse imprese agricole (nell’arco di quel periodo di tempo) per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

Un vincolo burocratico in meno e più possibilità per aziende agricole e lavoratori di far fronte all’emergenza di carenza di manodopera in questa fase complessa.