Coronavirus. Bellanova: garantire pieno funzionamento della filiera alimentare, dalla produzione alla distribuzione

“Ho incontrato poco fa in videoconferenza i rappresentanti della grande distribuzione organizzata italiana (Coop, Conad, Federdistribuzione): li ho voluti ascoltare per essere ulteriormente aggiornata sulle nuove criticità che stanno incontrando nell’affrontare con le loro aziende la situazione, per capire come risolvere i problemi che stanno riscontrando e quali migliori risposte dare nel breve periodo per rispondere alle difficoltà economiche dovute all’emergenza coronavirus”. Lo ha reso noto il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova sul suo profilo facebook.

“Obiettivo tassativo – ha etto -, per quanto mi riguarda, è garantire il pieno funzionamento della filiera alimentare, dalla produzione alla distribuzione. Farlo nell’interesse dei cittadini che devono poter continuare a fare la spesa con la massima tranquillità, sapendo che non troveranno gli scaffali vuoti. E farlo anche nell’interesse delle imprese, che devono poter continuare a lavorare ed a dare lavoro, sapendo che il momento è difficile, che verremo loro incontro ma che quando tutto passerà ci saranno le condizioni per rialzarsi. E infine farlo compatibilmente con la gravità della situazione, perché la priorità è e deve rimanere la salute dei cittadini”.