Caporalato. Bellanova su operazione Forlì: legge funziona, no a lavoro nero. Combattere sfruttamento e illegalità

“Cinquanta euro euro al mese per lavorare nei campi fino a 80 ore a settimana. Così venivano sfruttati 45 richiedenti asilo da un’organizzazione i cui capi sono ora in arresto. Ancora una volta si conferma l’efficacia della legge contro il caporalato, una legge giusta e necessaria, se vogliamo mettere in ginocchio l’illegalità nelle nostre campagne” Così la Ministra Teresa Bellanova in merito all’operazione contro il caporalato condotta nella provincia di Forlì, in Emilia Romagna.

“Si conferma quello che ripeto in questi giorni: dobbiamo combattere lo sfruttamento di chi è costretto a lavorare per paghe da fame e a vivere in condizioni precarissime. Quando parlo di regolarizzare queste persone, parlo di combattere il lavoro nero, di tutelare tutte quelle imprese che scelgono, e sono la maggior parte, la legalità, di garantire concorrenza leale, di assicurare diritti e dignità. È una sfida di civiltà, giustizia sociale, buona economia che ci interroga tutti. Io non mi tiro indietro”, conclude la Ministra.