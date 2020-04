Bellanova ai ministri G20: “Sicurezza alimentare, qualità dei prodotti, sostenibilità lavoratori, nostre priorità”

Sicurezza alimentare e garanzia degli approvvigionamenti, qualità e salubrità delle produzioni, sicurezza e sostenibilità del lavoro in agricoltura: sono le priorità per il post Covid che la Ministra Teresa Bellanova ha posto all’attenzione dei Ministri dell’Agricoltura del G20 nel corso della riunione straordinaria sull’emergenza convocata in videoconferenza dalla Presidenza saudita. Sollecitando la stessa Presidenza a promuovere anche nei prossimi mesi analoghi momenti di confronto, per “individuare proposte, strategie e misure che possano servire per affrontare, gestire e superare l’emergenza”

“Come Paesi del G20”, ha detto Bellanova, abbiamo un compito importante: lavorare insieme e cooperare con il massimo impegno per individuare proposte, strategie e misure che possano servire per affrontare, gestire e superare l’emergenza”.

E’ necessario, ha proseguito la Ministra, “lavorare per evitare restrizioni commerciali non giustificate dall’emergenza e garantire che i mercati siano aperti, trasparenti e prevedibili. Così come attivare e rafforzare misure necessarie per sostenere e garantire adeguata disponibilità di cibo ai cittadini più vulnerabili ed evitare e limitare sprechi e perdite alimentari nella catena produttiva”. Quindi: emergenza legata alla disponibilità della forza lavoro, “che stiamo affrontando”, ha concluso la Ministra, mettendo in atto “meccanismi per facilitare e sostenere le assunzioni di lavoratori”.