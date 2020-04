Coronavirus. Il settore primario può fare la differenza. Confeuro: bene tavolo permanente per l’agricoltura

In momenti così complessi e difficili per il nostro Paese – dichiara il Presidente nazionale Confeuro, Andrea Michele Tiso – tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo per superare l’emergenza e per fare in modo che il comparto agroalimentare sia in grado di rispondere ai fabbisogni dei cittadini.

L’idea di un tavolo permanente per l’agricoltura – continua Tiso – costituisce un passaggio essenziale per raggiungere questo obiettivo e per ridare al primario la centralità che merita. Come Confeuro siamo assolutamente disponibili a discutere con tutti coloro che hanno a cuore gli interessi del Paese. L’auspicio è che questo tavolo permanente sia tempestivo e plurale, che agisca sin da subito con un approccio costruttivo e che consegua risultati tangibili. Il sistema agricolo – conclude Tiso – rappresenta il fiore all’occhiello del made in Italy, nonché la sua arma migliore per uscire dalla crisi sanitaria, economica e sociale causata dalla diffusione del coronavirus.