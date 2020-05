Manodopera agricola. Gallinella (M5S): Serve piattaforma ad hoc, non sanatorie generalizzate

“Come trovare lavoratori in agricoltura? Il problema che da tempo ci trasciniamo è quello dell’incontro tra domanda-offerta e ora, che molti lavoratori stranieri per paura del Coronavirus se ne sono andati dall’Italia, le aziende sono in sofferenza”. Lo sottolinea Filippo Gallinella (M5S), presidente Commissione Agricoltura della Camera.

“Dall’altro lato – aggiunge – ci sono lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato che in molti casi non raggiungono le ore minime per l’assegno di disoccupazione. Se guardiamo gli elenchi INPS di questi lavoratori possiamo scoprire che solo nel comune di Perugia e Terni sono oltre 1.400, più di 1.000 nei comuni di Foligno e Orvieto e circa 1.300 nei comuni di Città di Castello e Gubbio.

Se le aziende li potessero chiamare direttamente sarebbe meglio ma la ‘privacy’ lo impedisce così devono cercarli da sole, magari il Comune si può inventare intermediario perché li conosce ma sicuramente non è un servizio efficiente. In altre zone, purtroppo, questo servizio lo fa il caporale. Per questo serve subito una piattaforma ad hoc. Sanatorie generalizzate non servono.

LAVORATORI AGRICOLI IN ITALIA – LINK SITO INPS Elenco annuale e trimestrale operai a tempo determinato