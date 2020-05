Ca’ del Bosco presenta Troviamoci. Lo spazio in rete in cui scovare i luoghi golosi d’Italia

Ca’ del Bosco sceglie di stare dalla parte dei clienti e offre il proprio palcoscenico ad una selezione di luoghi dell’eccellenza gastronomica italiana che dimostra di voler mantenere la relazione con il consumer attraverso i servizi di delivery, take away e, quando sarà possibile, accogliendolo presso i propri spazi.

Ca’ del Bosco desidera incontrare i suoi estimatori, ecco perché nasce TROVIAMOCI, uno spazio in rete nel sito di Ca’ del Bosco (www.cadelbosco.com/troviamoci) in cui i professionisti dell’ospitalità potranno accompagnare con cura la migliore esperienza di acquisto e di consumo delle loro creazioni insieme ai Vini e Franciacorta di Ca’ del Bosco.

“Ogni anno la Natura ci insegna che la ripartenza è sempre un lavoro di squadra. Ca’ del Bosco ritiene indispensabile fare squadra con il mondo dell’Ho.Re.Ca. e ribadire agli occhi del consumatore finale lo straordinario ruolo che i professionisti del cibo e del vino – e, in senso generale, dell’ospitalità – hanno nella promozione e nell’accrescimento della cultura enogastronomica, della ricchezza e della diversità dei nostri territori” racconta Dante Bonacina, Direttore Commerciale di Ca’ del Bosco, artefice del progetto.

Conclude Maurizio Zanella, Presidente di Ca’ del Bosco: “E’ altresì indispensabile fare rete, unire le forze e sostenere insieme un comparto dell’economia che più di molti altri potrà essere volano della ripresa, un valore che, unito alla straordinaria capacità italiana di regalare convivialità, fonda l’unicità del nostro Paese agli occhi del mondo”.

Ca’ del Bosco, viticoltore e interprete pioniere nelle “Francae Curtes” fin dai primi anni ’70, è oggi tra le aziende leader nella produzione di Franciacorta. Una posizione raggiunta grazie all’entusiasmo, alla passione, alla ricerca, alla fatica e al lavoro che hanno permesso di trasformare una casa in un bosco di castagni in una delle più moderne e avanzate cantine. In Ca’ del Bosco c’è un unico principio che comanda e definisce tutta la produzione, dalla scelta in vigna alla distribuzione. La qualità, o meglio, solo il livello più alto della qualità: l’eccellenza.