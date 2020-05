Potatura e raccolta. Da Campagnola i prodotti della Linea Professional

Da oltre 60 anni pensiamo, progettazione e realizzazione attrezzature professionali per agevolare il lavoro di potatura e raccolta.

La Professional Line offre tutti i prodotti necessari per gli esperti del settore, presentando un modello specifico per ogni tipo di esigenza nell’ambito della raccolta e della potatura. La Professional Line si divide in tre categorie: quella elettrica, che propone vari tipi di abbacchiatori e forbici ed una legatrice, quella pneumatica, che presenta abbacchiatori, forbici, seghetti, compressori PTO e motocompressori, ed infine quella endotermica, con scuotitori ed abbacchiatori a motore. La qualità del Made in Italy e la nostra esperienza pluriennale sono l’anima di ognuno di questi prodotti: una garanzia di prestazioni ottimali.

