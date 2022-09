Pellenc, ecco il nuovo agevolatore di raccolta olive Power 48

Colle di Val d’Elsa (SI) – Pellenc presenta il nuovo agevolatore di raccolta olive Power 48, in grado di assicurare un mix ideale di comfort e produttività.

Disponibile sia con asta fissa (P230) che telescopica (T220/300), il nuovo POWER 48 permette di scegliere tra due tipologie di teste; la classica testa “SOLO” ideale per avere il massimo della capacità di raccolta, e la nuova testa “DUO” in grado di abbattere le vibrazioni per il massimo del comfort!

Scopri tutte le nuove promozioni Pellenc per la campagna di raccolta olive al sito www.pellencitalia.com

