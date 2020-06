World Milk Day. Cremona Fiere: 6 miliardi di persone nel mondo consumano latte

Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona ricordano la Giornata mondiale del latte, di oggi 1 giugno. Secondo le stime delle Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), più di 6 miliardi di individui nel mondo consumano latte e i suoi derivati, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Il latte fornisce il 9% dell’apporto energetico, il 19% di quello proteico e il 12% di grasso nelle diete europee.

CremonaFiere sostiene il settore lattiero-caseario organizzando ogni anno uno degli eventi più importanti a livello internazionale: la Fiera Internazionale del Bovino da Latte nell’ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, in cui le aziende protagoniste mostrano il meglio del settore zootecnico italiano, dal punto di vista della qualità, della passione e dell’innovazione.

Anche quest’anno l’evento sarà punto di riferimento del comparto, con nuove forme di incontro e scambio, per continuare a raccontare la vostra storia legata a questo alimento che viene dalla natura e aiuta a crescere.