Consorzio italiano vivaisti. Tre nuove varietà fragole eccellono in areali Nord e Sud Italia

La stagione di coltivazione di fragole unifere a basso ed alto fabbisogno di freddo sta volgendo al termine, lasciando spazio a produzioni tardive, caratterizzate da varietà rifiorenti normalmente coltivate in climi freschi, pedemontani e montani.

Il CIV, che si prefigge l’obiettivo di sviluppare varietà in grado di soddisfare le sempre più esigenti richieste del mercato e degli agricoltori, fa il bilancio della campagna fragole 2020 per quanto riguarda le sue nuove varietà unifere a basso fabbisogno di freddo “ELIDE® CIVS906* e PARTHENOPE® CIVS115*” ed alto fabbisogno di freddo “LYCIA® CIVNB557*”.

“In generale, ELIDE® CIVS906* e PARTHENOPE® CIVS115* stanno confermando caratteristiche importanti in grado di migliorare il comparto fragolicolo casertano e napoletano – spiegano Silvestro Chianese e Giuseppe Costanzo, due tecnici del Casertano e Napoletano – Ambedue le varietà stanno ancora producendo frutti di ottima qualità e prevediamo uno stacco finale di circa 40-50 gr a pianta”. Silvestro si sofferma poi sugli aspetti centrali di ELIDE® CIVS906* “Pur avendo una fioritura un poco tardiva, questa varietà garantisce produzioni buone di circa 750 – 800 gr totali / pianta (dipendendo dalla durata della stagione di raccolta e dal clima) di frutti omogenei, di bell’aspetto, con sapore eccellente e molto consistenti, anche in presenza di temperature elevate, e quindi adatti alla commercializzazione in mercati lontani. Come anche confermato dal produttore Cerasuolo, uno dei primi a testare ELIDE® CIVS906* nel casertano e napoletano, a cui do regolare assistenza tecnica, attualmente (28/05/2020) la varietà continua a produrre frutti di qualità superiore a quelli delle altre cultivars presenti in zona”. Poi su PARTHENOPE® CIVS115*: “Questa è una varietà molto generosa, con una produzione media annua di circa 850-900 gr a pianta, caratterizzata da una produzione precoce di qualità sin dal mese di gennaio e che quest’anno si sta protraendo, probabilmente facilitata dal maggio mite, sino ad oggi,”.

Costanzo sottolinea “la caratteristica centrale di PARTHENOPE® CIVS115* è la qualità della frutta raccolta nel mese di gennaio, che riesce a sviluppare una colorazione rossa omogena, che ricopre la totalità dell’epidermide, inclusa la zona peduncolare – calicina, dove nelle altre varietà precoci coltivate in zona è molto frequente avere una zona bianca, non colorata, di circa un centimetro di lunghezza, che parte appunto dalla zona calicina e scende verso il centro del frutto”.

Inoltre, ambedue le varietà presentano un vantaggio agronomico importante, dato dalla rusticità della pianta, che non mostra sensibilità alle principali patologie fungine. PARTHENOPE® CIVS115* è certamente una varietà adatta a tutte le realtà aziendali, in quanto, vista la precocità e la qualità delle raccolte di gennaio e febbraio, permette il rapido recupero dei costi di produzione e l’immissione sul mercato quando i prezzi di liquidazione sono ancora elevati. Mentre ELIDE® CIVS906* è più adatta a realtà aziendali strutturate, come cooperative e grandi produttori, in grado di valorizzare frutta di qualità attraverso canali distributivi adeguati, che ricercano una continuità di fornitura di prodotti qualitativamente elevati da dicembre sino ai mesi caldi di maggio e giugno.