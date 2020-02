Proteggere i raccolti con prodotti innovativi. Studio Nomisma e Corteva presentato a Fruit Logistica lo dimostra

Un nuovo studio ha rilevato che gli agricoltori europei possono evitare perdite per miliardi di euro proteggendo i loro raccolti con prodotti innovativi come quelli che contengono Isoclast™ active.

Presentata a Fruit Logistica Berlino, fiera internazionale riservata al settore ortofrutticolo, la ricerca della società di consulenza indipendente NOMISMA ha dimostrato che a trarre vantaggio dall’utilizzo del prodotto potrebbe essere una superficie di 54.1 milioni di ettari, ovvero il 31% dell’intera superficie agricola in Europa, corrispondente al valore economico di 129 miliardi di euro di raccolti.

Lo studio è stato commissionato da Corteva Agriscience per esplorare i vantaggi economici derivanti dall’uso di questo rivoluzionario insetticida contro i parassiti succhiatori che infestano mele, pesche, pomodori e patate. Isoclast™ è disponibile in commercio in forma di insetticida Closer™.

Si stima che il non utilizzo di questi nuovi prodotti potrebbe generare perdite della produzione per milioni di euro nel 2020, inclusi:

• Una riduzione del 18% per le mele (range-12% / – 24%) pari a oltre € 1 miliardo di perdite • Una riduzione del 34% per le pesche (range -28% / – 41%), pari a € 1,2 miliardi di perdite • Una riduzione del 33% per i pomodori in serra (range -27% / – 40%), pari a € 1,6 miliardi di perdite • Una riduzione del 10% per le patate (range -7% / – 14%), pari a € 1,3 miliardi di perdite

“Siamo orgogliosi di presentare le nostre soluzioni ai visitatori di Fruit Logistica,” ha dichiarato Sonia Cavanna, Corteva Agriscience Global Food Chain Technical Expert and European Food Chain Leader. “Condividendo le nostre competenze e collaborando con i protagonisti della catena di valori, aiutiamo gli agricoltori a migliorare la redditività, i rivenditori e le industrie alimentari a garantire forniture agricole sicure ed affidabili e supportiamo gli interessi dei consumatori ampliando le possibilità di scelta.”

“Questo studio è stato commissionato per capire il potenziale di questo innovativo prodotto, nell’ambito del nostro impegno a favore della sostenibilità ambientale ed economica delle colture principali per l’agricoltura europea. In qualità di leader globali del settore, siamo concentrati a supportare gli agricoltori nell’affrontare le emergenze derivanti da nuovi parassiti e cambiamenti climatici e a garantire un raccolto redditizio, accogliendo al contempo le richieste di un cibo più sostenibile da parte dei consumatori.”

Ersilia Di Tullio, Project Leader di NOMISMA, aggiunge: “Abbiamo selezionato i principali paesi produttori di ciascuna coltura, con la presenza dei più importanti parassiti succhiatori controllati da Isoclast™ (afidi, cocciniglie e mosche bianche) con una stima a livello nazionale nel medio termine (2022). Abbiamo inoltre considerato la presenza di virus trasmessi da questi parassiti, se provocano danni rilevanti. Abbiamo quindi simulato lo scenario di impatto sulla produzione commerciale di ogni coltura entro il 2022, mostrando gli effetti della riduzione di efficacia del portafoglio di protezione,

senza l’ingresso nel mercato di nuovi insetticidi come Isoclast™. I dati evidenziano che le molecole degli insetticidi di nuova generazione, offrendo elevata efficacia e basso impatto ambientale, sono fondamentali per la protezione delle colture analizzate.”

Corteva Agriscience Corteva Agriscience è una società quotata in borsa leader globale in agricoltura che fornisce agli agricoltori di tutto il mondo il più completo portafoglio del settore – inclusi una gamma bilanciata e diversificata di sementi, di prodotti per la protezione dei raccolti e soluzioni digitali che permettono loro di massimizzare rese e profitti. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed una pipeline di tecnologie e prodotti leader nel settore ben posizionati per guidare la crescita, la società è impegnata a lavorare con gli azionisti attraverso il sistema alimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Corteva Agriscience è diventata una società indipendente quotata in borsa il 1 giugno 2019, in precedenza era la Divisione Agricola di DowDuPont. Per maggiori informazioni www.corteva.com. Segui Corteva Agriscience su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Nomisma Nomisma è una società indipendente con sede a Bologna che svolge ricerche economiche e consulenze per aziende, associazioni e amministrazioni pubbliche a livello nazionale ed internazionale. Esperienza, metodi, capacità di interpretare i fenomeni, innovazione: questi sono i valori che Nomisma offre ai suoi clienti con l’obiettivo di fornire supporto concreto ai processi conoscitivi e decisionali. Oggi Nomisma è attiva in molti settori economici – valutazioni immobiliari, rigenerazione urbana, agricoltura ed economia alimentare, economia del territorio, economia sociale, assistenza tecnica – offrendo servizi al settore privato, ad aziende, gruppi bancari ed associazioni. La solida esperienza nell’implementazione di Osservatori permanenti fa di Nomisma un punto di riferimento per la produzione di dati economici originali e per l’interpretazione dei fenomeni economici attuali e futuri.