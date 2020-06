Emergenza Covid-19. Dalla Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina risorse per le aziende

La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina (operando ai sensi della legge n. 580, art. 22 del 29 dicembre 1993), a seguito delle problematiche insorte a causa dell’emergenza sanitaria in essere, dà avvio, per la stagione 2020/2021, ad un’azione di sostegno e collaborazione a tutte le organizzazioni appartenenti ai comparti.

Un’azione di sostegno, in accordo con le principali Associazioni di Categoria che operano in questi comparti, prevede la possibilità, per le imprese aderenti, di accedere ai contributi a fondo perduto stanziati in forma diretta dall’Ente Camerale scrivente ed erogati a favore delle aziende associate, che necessitano di reperire con urgenza nuovi canali commerciali su mercati stranieri. L’ammontare in percentuale dei contributi, concedibili a titolo di copertura degli importi necessari all’adesione al progetto, sarà pari al 100% della spesa.

L’accesso a tale programma di sostegno sarà valutato da apposita commissione interna in relazione ad ogni singolo soggetto richiedente, e concessa in forma semplificata. Il Programma di supporto finanziato sarà strutturato su di una base temporale di alcuni mesi, con selezione delle imprese nel primo periodo, definizione delle aventi diritto, ed organizzazione di contatti e meeting online con i potenziali clienti a partire dall’autunno 2020. Per aderire al programma, le Imprese possono accedere al sito www.ccipu.org e, nella sezione “Progetti”, all’interno del progetto “Emergenza Sanitaria COVID-19”, utilizzare il pulsante “Supporto per le Imprese” per visionare l’intera documentazione e compilare il form di richiesta di accesso a programma finanziato. Una volta inseriti tutti i dati, inviare il modulo che sarà preso in carico dalla Commissione interna. Le Aziende che avranno valutazione positiva saranno contattate dai manager della Camera di Commercio per poter avviare l’azione pianificata e la ricerca di nuova clientela straniera, con l’ausilio dell’Ente scrivente.

Alle Aziende richiedenti, data l’urgenza ed i tempi strettissimi, si prega inviare il form compilato in tutte le sue parti con urgenza. Termine massimo per richiedere accesso ai fondi: venerdì 3 luglio 2020 ore 17:00.