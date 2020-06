Lo Champagne alla prima maratona mondiale di Wine On Earth Taste-A-Thon

Lo Champagne annuncia la sua partecipazione al primo Wine On Earth Taste-A-Thon, una giornata di degustazioni virtuali organizzate da alcune delle regioni vinicole che aderiscono a Wine Origins Alliance.

Il Taste-A-Thon, che si terrà mercoledì 17 giugno, sarà caratterizzato da degustazioni online tenute dalle organizzazioni e dai produttori di 16 regioni vinicole di 8 diversi paesi: Australia, Francia, Italia, Giappone, Portogallo, Spagna, Sudafrica e Stati Uniti.

“Wine Origins Alliance ha l’obiettivo di spiegare quanto sia importante il ruolo della provenienza e del terroir nella qualità e nell’unicità dei vini. La sensibilità dei consumatori verso questi fattori non è mai stata così forte come in questo periodo di pandemia. Siamo orgogliosi di partecipare a questa prima degustazione virtuale globale, che promuove il carattere universale di questi valori” ha affermato Vincent Perrin, Direttore Generale del Comité Champagne.

Lo Champagne offrirà due sessioni di mezz’ora, in diversi fusi orari, che permetteranno al pubblico di mercati lontani come Asia e America di scoprire come si degusta uno Champagne. Le persone interessate potranno partecipare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, comodamente a casa. Gli appuntamenti sono alle 10 e alle 18 (ora italiana). Per seguire i seminari condotti da Sarah Durand, Responsabile Progetti Wine Education, e Benoît Villedey, enologo dei Servizi Tecnici del Comité, basta cliccare qui.

Le altre regioni partecipanti sono:

Barossa/Eden Valley, Australia

Bordeaux, Francia

Bourgogne, Francia

Chianti Classico, Italia

Jerez-Xérès-Sherry, Spagna

Long Island, USA

Monterey County, USA

Napa Valley, USA

Paso Robles, USA

Porto/Douro Valley, Portugal

Rioja, Spagna

Sudafrica

Willamette Valley, USA

Washington, USA

Yamanashi, Giappone

“Per secoli il vino ha unito i popoli e le nazioni”, ha detto Jennifer Hall, direttrice della Wine Origins Alliance. Oggi che siamo costretti a rimanere distanti, il vino resta un legame tra tutti noi. Dopotutto, è sempre il momento di degustare un grande vino in qualche luogo del mondo”.

Il World Taste-a-Thon è un’iniziativa della Wine Origins Alliance, una coalizione di 31 regioni vinicole di 11 paesi diversi che lavora collettivamente per proteggere le indicazioni geografiche in tutto il mondo, di cui il Comité Champagne è membro fondatore.

Visita www.WineOnEarth.org per i dettagli e per partecipare alle degustazioni dal vivo, che possono essere seguite anche sugli account Twitter, Facebook e Instagram. di Wine Origins Alliance.

Il Comité Champagne ha sede a Epernay e riunisce tutti i viticoltori e tutte le Maison di Champagne. L’organizzazione interprofessionale rappresenta uno strumento di sviluppo economico, tecnico e ambientale. Il Comité Champagne mette le due professioni in relazione tra loro e conduce una politica di qualità costante e di valorizzazione del patrimonio comune della denominazione.

La Wine Origins Alliance lavora per garantire che le denominazioni delle regioni vinicole siano protette e non subiscano violazioni o siano comunicate in modo improprio ai consumatori di tutto il mondo. I membri rappresentano le regioni di Barossa, Bordeaux, Borgogna/Chablis, British Columbia, Champagne, Chianti Classico, Finger Lakes, Jerez-Xérès-Sherry, Livermore Valley, Long Island, McLaren Vale, Missouri, Monterey County, Napa Valley, Oregon, Paso Robles, Porto, Rhône Valley, Rioja, Santa Barbara County, Lago Seneca, Sonoma County, Sudafrica, Texas, Tokaj, Victoria, Walla Walla Valley, Stato di Washington, Australia Occidentale, Willamette Valley e Yamanashi. Per maggiori informazioni, visita origin.wine o segui l’Alliance su Twitter, Facebook e Instagram.