Idee e abbinamenti inediti per non rinunciare mai alla bontà del Salame Cacciatore Italiano

Ormai ci siamo, l’estate è arrivata e, come è noto, ad ogni cambio di stagione c’è sempre qualche variazione anche nelle nostre abitudini alimentari.

Se quindi per i prossimi mesi nella nostra dieta ci sarà sempre meno spazio per tisane, zuppe e piatti caldi, grazie alla loro versatilità, i Salamini Italiani alla Cacciatora non rischiano una pausa dalle nostre tavole. Infatti, possono essere utilizzati in grandi insalate come ingrediente proteico, o accompagnati da frutta e verdura, per unire la freschezza al sapore, o ancora in piatti unici e rapidi da preparare, all’interno di colorati panini e tramezzini da portare sotto l’ombrellone o durante un picnic.

In particolare, il Consorzio Cacciatore Italiano propone una serie di ricette uniche e accattivanti, messe a punto da alcune influencer che hanno ideato soluzioni originali con protagonisti i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP.

Le ricette fanno parte di un progetto social di più ampio respiro dove la parola d’ordine è stata “sperimentazione”: le ricette e il progetto, infatti, sono stati pensati per esaltare le peculiarità di questo prodotto straordinario della tradizione gastronomica italiana, ma anche per avviare uno storytelling empatico e accattivante, capace di sfatare i falsi miti legati al Salame Cacciatore Italiano e alcuni pregiudizi nutrizionali diffusi.