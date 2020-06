Aiuti agli indigenti, anche il Pecorino Sardo DOP escluso da Bandi Agea. Il Consorzio non ci sta: sarebbe importante boccata di ossigeno

Anche il Consorzio di Tutela del Pecorino Sardo si unisce al Consorzio del Pecorino Romano (leggi) per chiedere alla Ministra Bellanova interventi urgenti a sostegno della filiera lattiero-casearia ovina della Sardegna a marchio DOP.

Il Consorzio ha inviato all’attenzione del Ministro una istanza formale di inclusione della

DOP nei Bandi Indigenti di prossima pubblicazione, facendo presente che “nonostante

l’impegno profuso da tutti gli operatori della filiera, proprio nel momento in cui il Paese

sta ripartendo, la produzione del Pecorino Sardo DOP, che in questi ultimi anni ha

registrato una crescita costante, rischia di risentire pesantemente degli effetti della crisi

dei consumi che è oramai sotto gli occhi di tutti e di subire un grave battuta d’arresto.

Si è infatti materializzata all’orizzonte una criticità altamente insidiosa, che diventerà

una vera emergenza sociale, qualora le misure socio-economiche adottate a più livelli,

non sortiscano l’effetto sperato nell’immediato periodo, ovverosia:

1) il tracollo della capacità di acquisto delle famiglie, le quali potranno concentrarsi

unicamente sulle necessità di base e non certo sui prodotti di fascia medio-alta;

2) l’aumento del tasso di povertà, oramai purtroppo certificato da moltissimi studi

di settore.

Di fronte a questa situazione del tutto straordinaria che è ben lungi dall’essere superata,

con il DECRETO RILANCIO sono state assegnate al mondo dell’Agricoltura nuove

importanti risorse ed il Consorzio di Tutela ritiene che l’ulteriore dotazione di 250milioni

disposta per il Fondo di Emergenza Alimentare contribuirà senz’altro a sostenere la

produzione nazionale delle DOP e delle IGP e contestualmente a ristorare le FASCE

SOCIALI PIU’ DEBOLI a rischio di povertà assoluta.

“In tale contesto” conclude la Nota del Consorzio inviata alla Ministra Bellanova

“nessuno deve restare indietro e …anche il Pecorino Sardo DOP chiede di essere inserito

tra i prodotti oggetto di intervento dei Bandi AGEA per il sostegno agli Indigenti di

prossima pubblicazione. Per la nostra filiera, profondamente radicata nel contesto

socio-economico della Sardegna, sarebbe una vera boccata di ossigeno e, fatto non

meno importante, la nostra DOP starebbe al passo con gli altri formaggi a Indicazione

Geografica penalizzati dalla crisi, oggetto di interventi similari”, come lo stesso Pecorino

Toscano – che risulterebbe già inserito nel paniere – e la cui situazione di crisi è del tutto

assimilabile a quella in cui versa il Pecorino Sardo, che invece ad oggi parrebbe escluso.