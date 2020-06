Cesena Fiera, anno 2019 fatturato 5,27 milioni euro. Piraccini confermato alla presidenza

Ennesimo bilancio positivo per Cesena Fiera che chiude il 2019 con un fatturato pari a 5 milioni 270 mila euro e un utile netto di 103 mila di euro. L’approvazione dell’esercizio è avvenuta nel corso dell’Assemblea di Cesena Fiera svoltasi questa mattina (venerdì 26 giugno) a Pievesestina, nel corso della quale è stato confermato il consiglio di amministrazione che ha guidato l’ente in questi ultimi tre anni: Ilenio Bastoni, Roberto Graziani, Catia Guerrini, Patrizio Neri, Renzo Piraccini, Lorenzo Tersi ed Enrico Turoni.

Riconfermato nel ruolo di presidente e amministratore delegato Renzo Piraccini, così come alla vicepresidenza Catia Guerrini.

“Ringrazio i soci per la fiducia – commenta Renzo Piraccini – e garantisco il mio impegno a sviluppare le due anime della società, quella globale rappresentata dal Macfrut e quella locale, legata alle manifestazioni che si tengono a Cesena. La pandemia ha bloccato per molti mesi la nostra attività ma Cesena Fiera è una società sana che saprà riprendersi e continuerà a produrre risultati positivi per i propri azionisti e per il territorio cesenate”

Artefice della crescita di Cesena Fiera è Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta, che genera l’80% del fatturato. La manifestazione è cresciuta costantemente nelle ultime cinque edizioni, con un fatturato passato da 2,235 milioni di euro nel 2014 a 4,260 milioni nel 2019, beneficiando dei positivi effetti generati dalla nuova location presso i padiglioni di Rimini Fiera. Positivi anche i risultati delle fiere dirette, degli eventi organizzati da terzi (fiere indirette) e del Centro congressi che nel 2019 ha ospitato 120 eventi.

Lo scorso anno sono stati realizzati investimenti nel quartiere fieristico per 101 mila euro con la sistemazione dell’area esterna e lavori di completamento dei padiglioni. Nell’ultimo quinquennio la società ha riqualificato la struttura fieristica cesenate con investimenti di oltre 4 milioni di euro (4,28 milioni).