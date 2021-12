Siglato MOU tra Mipaaf e Rakuten Group per tutela produzione agroalimentare italiana in Giappone. Origin Italia: Accordo strategico

ROMA – È stato siglato oggi, dal Sottosegretario Francesco Battistoni, dal Capo dipartimento dell’ICQRF Felice Assenza e dal vicepresidente esecutivo del gruppo Rakuten Kazunori Takeda, il Memorandum of Understanding tra l’ICQRF e Rakuten Group, la più grande piattaforma e-commerce giapponese, tra le 10 più importanti a livello mondiale.

Da oggi, le Indicazioni Geografiche italiane, tutelate dall’Economic Partnership Agreement (EPA) tra UE e Giappone, entrato in vigore il 1º febbraio 2019, e che saranno commercializzate sul sito del gruppo giapponese, saranno controllate da una task force operativa dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del MiPAAF, su modello delle collaborazioni già esistenti tra MiPAAF e le altre principali piattaforme e-commerce on line. L’ICQRF quotidianamente cercherà i prodotti contraffatti e segnalerà a Ratuken le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale delle DOP e IGP, nonché delle pratiche sleali relative alla corretta informazione sugli alimenti.

L’accordo conferma il ruolo strategico del Ministero nella promozione delle eccellenze agroalimentari di qualità certificata del nostro Paese e nella tutela dei consumatori nell’e-commerce. Infatti, i produttori hanno possibilità di allargare il proprio bacino di domanda e conquistare nuove fette di mercato e, nel contempo, viene garantito ai consumatori che quei prodotti che trovano sugli scaffali online sono made in Italy, sicuri e di qualità.

“Con la firma di questo protocollo ci poniamo un duplice obiettivo: da un lato quello di promuovere le eccellenze agroalimentari del made in Italy, dall’altro quello di tutelare i consumatori che scelgono di acquistare italiano. Con Rakuten andiamo a siglare una vera e propria alleanza di cui beneficeranno sia i produttori italiani sia gli utenti giapponesi, che verranno messi al riparo dai fenomeni di frode commerciale”, ha dichiarato il Sottosegretario Francesco Battistoni con delega alle attività di competenza dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari, nel corso della firma del protocollo.

“Sin dal suo lancio, Rakuten ha lavorato a fianco di una vasta gamma di organizzazioni per garantire un mercato affidabile, mettendo in atto molte misure per massimizzare la qualità dei prodotti venduti su Rakuten. Collaborando con l’ICQRF per garantire l’accuratezza delle informazioni sui prodotti agricoli italiani venduti su Rakuten, non vediamo l’ora di fornire ai clienti una maggiore tranquillità in modo che possano godere di una migliore esperienza di acquisto”, ha sottolineato il vicepresidente esecutivo del gruppo Rakuten Kazunori Takeda.

A livello internazionale e sul web, l’attività dell’ICQRF di tutela del made in Italy agroalimentare si conferma la più rilevante a livello europeo. Su internet, in particolare, l’ICQRF ha consolidato la cooperazione con le più importanti piattaforme di e-commerce, sottoscrivendo protocolli d’intesa con i più importanti colossi di marketplace, che hanno allargato sensibilmente la sfera di intervento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari sul web.

Origin Italia “Accordo con Rakuten Group strategico per la crescita del comparto DOP IGP nell’area asiatica”

Con la presenza anche di Origin Italia è stato siglato oggi dal Ministero delle politiche agricole l’accordo con Rakuten per la tutela dell’agroalimentare italiano nelle piattaforme e-commerce del gruppo giapponese.

Riccardo Deserti, Vice Presidente di Origin Italia: “Le piattaforme globali rappresentano la nuova dimensione commerciale dei prodotti di qualità italiana Sono inoltre il luogo di conoscenza principale per i consumatori di tutto il mondo. Tutela online e accordi bilaterali europei rappresentano gli strumenti fondamentali per la crescita dei nostri prodotti DOP IGP. Importante sarà anche il ruolo dei Consorzi di Tutela che potranno così collaborare in stretto contatto con ICQRF per le segnalazioni dei delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP), nonché delle pratiche sleali relative alla corretta informazione sugli alimenti”.

Alla firma erano presenti per il Ministero il Sottosegretario Francesco Battistoni; il Capo Gabinetto Francesco Fortuna ed il Capo Dipartimento ICQRF Felice Assenza; per Origin Italia il Vice Presidente Riccardo Deserti ed il Direttore Mauro Rosati; per Rakuten Group, il Vice Presidente Kazunori Takeda, Responsabile qualità Nakarai e per Federdoc Riccardo Ricci Curbastro.

