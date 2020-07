Ricetta Valpolicella. Merluzzo con salsa alla termidoro con Amarone Docg collezione Pruviniano

Merluzzo con salsa alla termidoro con Amarone DOCG Collezione Pruviniano.

Una gustosissima ricetta abbinata ad un grande vino quella proposta da Domìni Veneti che rappresenta un’eccellenza fra i vini di qualità della Valpolicella Classica e del Ve­ronese.

RICETTA: MERLUZZO CON SALSA ALLA TERMIDORO CON AMARONE DOCG COLLEZIONE PRUVINIANO

Cottura: 25 minuti

INGREDIENTI PER 6 PERSONE:

Merluzzo:

150g a persona (circa un filetto per quattro persone)

Olio extravergine di oliva qb

Sale qb

Per la salsa:

400 ml di brodo di pesce

200 ml di vino bianco secco

1 mazzetto guarnito

15 g di burro

15 g di farina 00

300 ml latte intero

2 cucchiaini di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di senape

¼ di cucchiaino di pepe

1 cucchiaio di cerfoglio finemente tritato

150 ml di panna

1 cucchiaio di brandy

sale

PROCEDIMENTO:

Per il merluzzo: In una pentola antiaderente cuocere il merluzzo 5 minuti per lato con un filo d’olio e sale fino a renderlo dorato.

Per la salsa: Mettere in una casseruola larga il brodo, il vino e il mazzetto guarnito e portare a ebollizione, facendo ridurre il brodo fino a circa 200 ml.

In un altro tegame a fondo spesso sciogliere il burro, aggiungendo poi la farina e sbattendo con una frusta per due minuti. Spostata la pentola dal fuoco, amalgamare e mescolare fino a ottenere una salsa liscia. A questo punto, riportare sul fuoco e aggiungere il concentrato di pomodoro, il pepe e far sobbollire per 5 minuti.

Togliendo il mazzetto guarnito, versare il brodo nella salsa, unendo cerfoglio, brandy e panna facendo cuocere finché il cucchiaio risulterà opaco.

Infine: Disporre su un piatto caldo la salsa e servire il merluzzo dorato sopra di essa, aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva fresco. Servire in abbinamento a un buon bicchiere di Amarone della Valpolicella DOCG Classico Collezione Pruviniano.