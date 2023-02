ROMA – Un’ottima idea per riciclare avanzi – come suggerisce Unaitalia – è rappresentata dalle polpette di pollo, sempre gradite anche dai bambini. In questo caso meglio usare del pollo lesso, perché sarà condito con altri ingredienti e quindi avrà un sapore decisamente diverso.

LA RICETTA

Lessate le patate e, una volta fredde, pelatele e schiacciatele grossolanamente. Sminuzzate il pollo con un frullatore elettrico. Aggiungete le patate schiacciate e frullate ancora, finché il composto diventi omogeneo. Versate il parmigiano, un pizzico di sale, del prezzemolo e frullate ancora. Quando tutto l’impasto sarà bene amalgamato, prendetene un cucchiaio e con l’aiuto delle mani create le polpette. Versate il pangrattato in un piatto fondo e tuffate le polpette, facendole rotolare su entrambe i lati. Per un tocco in più potete aggiungere un po’ di buccia di limone grattugiata nel pangrattato. Friggete in olio bollente e, quando le polpette saranno ben dorate e croccanti, scolatele su un piatto rivestito da carta da cucina per assorbire l’olio in eccesso. Infine, servite le polpette quando ancora sono ben calde.

GLI INGREDIENTI

450 grammi di pollo avanzato

100 grammi di pangrattato

due patate

formaggio grattugiato

sale

un ciuffetto di prezzemolo

olio per friggere

buccia di limone

Leggi la rubrica RICETTE di agricultura.it

Segui agricultura.it su INSTAGRAM

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it