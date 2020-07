Molise eroico. Il vitigno autoctono Tintilia della Cantina Herero protagonista a Linea Verde Estate

Vitigno autoctono Tintilia e viticoltura eroica molisana protagonista su Rai 1, nella prossima puntata di Linea Verde Estate – condotta dal Marco Bianchi e Angela Rafanelli – in onda domenica 12 luglio (alle 12.20).

Le riprese sono state effettuate in Molise nei vigneti della Cantina Herero a Toro, piccolo borgo appenninico distante 15 chilometri da Campobasso, dove i produttori Michele Lauriola e Concetta Fornaro coltivano il vitigno autoctono Tintilia.

Si parlerà anche delle pratiche di sostenibilità ambientale messe in atto dalla cantina, che vanno dalle bottiglie di vetro leggere per ridurre le emissioni di CO2 all’utilizzo di un tappo certificato a Zero carbon footprint impact, passando per l’uso di un’etichetta riutilizzabile come segnalibro e di energia da fonti rinnovabili.

La cantina Herero è risultata anche vincitrice di una gran Medaglia d’oro al concorso Mondial des Vins Extrêmes 2019. Parlare di viticoltura eroica praticata in Molise, da questa cantina che aderisce al CERVIM, rappresenta una interessante opportunità di far conoscere attraverso una trasmissione molto seguita questa categoria particolare di vini, sempre più apprezzata dal pubblico che ama la qualità.