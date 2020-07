E’ Pinksummer con la Mortadella di Bologna IGP. Estate in rosa con tre ricette facili e gustose

Dopo aver passato un lungo periodo chiusi in casa, ora è possibile uscire di nuovo. E con l’arrivo della stagione estiva, torna la voglia di vivere una giornata all’aperto, complice il bel tempo e il desiderio di entrare a contatto con la natura e con il sole che abbiamo atteso per tanto tempo.

Grazie alla maggior disponibilità e varietà di prodotti freschi, migliora anche la possibilità di preparare veloci e pratiche ricette per soddisfare i gusti e i desideri di chi non vuole trascorrere troppo tempo in cucina in lunghe e complesse ricette.

In estate sono molte e diverse le occasioni di consumo fuori dalle mura domestiche, che sia al mare, al lago o in un picnic al parco, ancora una volta il partner ideale è la Mortadella Bologna IGP che con la sua versatilità offre sempre soluzioni fresche ed innovative:

Ecco di seguito tre facili, veloci e gustose ricette proposte dal Consorzio Mortadella Bologna.

SPIEDINI – 1 trancio da 300 gr Mortadella Bologna IGP 8 mozzarelline / 8 chicchi d’uva rossa, senza semi 1 ananas /

Lavate i chicchi d’uva. Ricavate dei cubetti dalla Mortadella Bologna IGP e dall’ananas. Sgocciolate le mozzarelle e componete gli spiedini alternando gli ingredienti

TRAMEZZINI – 200 gr Mortadella Bologna IGP 2 pomodori / 2 zucchine / 6 cucchiai di aceto bianco 2 uova / maionese / 4 fette di pane da tramezzini

Rompete le uova in una ciotola, salatele e sbattetele con una forchetta. Cuocete una frittata. Lavate ed affettate le zucchine nel senso della lunghezza, per ottenere dei nastri; salateli e fateli marinare con dell’aceto. Lavate ed affettate i pomodori. Disponete le 4 fette di pane su un tagliere, spalmatele con maionese, disponete uno strato di pomodori, la frittata, la Mortadella Bologna IGP, le zucchine e ricoprite con una fetta di pane. Premete leggermente per compattare gli ingredienti e tagliate dei triangoli.

FRISELLE – 200 gr Mortadella Bologna IGP / 4 friselle / 4 cucchiai di fiocchi di latte 16 pomodorini ciliegino qualche foglia di basilico sale / olio / 1 testa d’aglio

Lavate e dividete i pomodorini in quarti, raccoglieteli in una ciotola, conditeli con sale olio e foglioline di basilico sminuzzate, fate riposare una decina di minuti per far marinare i pomodorini. Strofinate le friselle con l’aglio, bagnatele con la marinatura dei pomodorini, adagiatevi sopra i pomodorini, i fiocchi di latte e terminate con le fette di Mortadella Bologna IGP.

Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna

Il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del riconoscimento dell’IGP alla Mortadella Bologna – avvenuto nel 1998 – e al conseguente avvio della certificazione da parte dei produttori. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, in collaborazione con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali promuove la Mortadella Bologna IGP e svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni e dalle contraffazioni.

Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore migliora secondo la propria esperienza e professionalità.

Un’attività costante che ha come unico obiettivo, che è anche la finalità di tutte le aziende, con i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un prodotto ad alto valore nutrizionale, con una composizione di proteine nobili, minerali e grassi insaturi perfettamente in linea con le tendenze della moderna scienza nutrizionale.