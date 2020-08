Vasto incendio in azienda confiscata alla mafia alle porte di Siena. Nella notte in fiamme 700 rotoballe

L’azienda di Suvignano è nota come esempio di infiltrazione della mafia in Toscana ed è stata poi nel tempo confiscata dallo Stato. Successivamente è stata assegnata alla Regione Toscana che la gestisce tramite Ente Terre. Nei pressi della tenuta di recente è stato inaugurato il ‘percorso della legalità’, cammino collegato alla via Francigena. Lo scorso anno l’azienda di Suvignano fu visitata, più volte, anche dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, per la firma di un documento con Regione, Comuni e Ente terre regionali della Toscana (LEGGI ).