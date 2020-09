Fiere Zootecniche 2020. Edizione Straordinaria dal 3 al 5 settembre

Per far fronte alle esigenze di sicurezza sanitaria, semplificazione logistica, ottimizzazione e visibilità delle aziende, e per ospitare anche quest’anno una mostra zootecnica d’eccellenza, le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona si riorganizzano per l’edizione 2020 e si spostano al 3, 4 e 5 dicembre.

La rassegna si svolgerà sia fisicamente sia in modalità online e proporrà un ampio e articolato programma convegnistico, un qualificato parco espositivo con la presenza delle aziende più rappresentative del settore, l’esposizione dei migliori capi di bestiame, figli della più moderna selezione genetica appartenenti alle razze Frisona, Bruna, Jersey.

Il settore oggi più che mai ha bisogno di un’occasione di confronto fra gli operatori, pertanto Cremonafiere sta lavorando per fornire una vetrina unica sia in presenza sia online, in quest’anno eccezionale, per il modello produttivo italiano. Tutto si svolgerà mettendo al centro la sicurezza sanitaria, nel massimo rispetto delle disposizioni antiCovid previste dalla normativa vigente.

CONTATTI PER INFO E PARTECIPARE: fierezootecniche@cremonafiere.it