Vaccari nuovo dg Crea. Giansanti (Confagricoltura): «Ora nuovo impulso alla scienza e all’innovazione»

Le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro sono giunti al neo direttore generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) Stefano Vaccari, dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

«Dare rinnovato impulso alla scienza ed all’innovazione» «La nomina di Vaccari – ha detto il presidente Giansanti – arriva in un momento particolarmente importante per il Paese e l’agricoltura, in cui occorre dare rinnovato impulso alla scienza ed all’innovazione ed anche al CREA che è il più importante ente di ricerca agroalimentare italiano. Vaccari è stato per anni alla guida dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – ha ricordato Giansanti -. Abbiamo apprezzato le sue doti professionali ed il suo impegno ‘sul campo’. Siamo certi che saprà rilanciare ed esaltare il ruolo di CREA, di fronte alle sfide che deve affrontare per permettere all’agricoltura di progredire e di crescere».