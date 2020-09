Belen Rodriguez conquistata dall’Aglianico del Vulture. Così il Nocte della cantina Terra dei Re finisce sull’Instagram della showgirl

Un Aglianico del Vulture nel calice di Belen Rodriguez.

E’ una bottiglia di Nocte, il rosso 100% di uve Aglianico, prodotto dalla cantina lucana Terra dei Re, quella pubblicata dalla showgirl e modella argentina in una stories sul suo profilo Instagram da quasi 10 milioni di follower. Una bella pubblicità, ed una soddisfazione, sia per l’azienda vitivinicola lucana ma anche per l’intera denominazione.

Recentemente il Nocte, insieme ad altre cinque etichette “made in Basilicata”, ha ricevuto il riconoscimento dei “Tre Bicchieri” di Gambero Rosso per il 2021. Sotto la scheda tecnica del vino.

La cantina Terra dei Re – Ci piace pensare – sottolinea la famiglia Rabasco – che per andare controcorrente ci vuole coraggio. Noi che abbiamo creduto nell’Aglianico e ci siamo lasciati ispirare dalle atmosfere di questa terra che ci ha reso forti nel credere che tutto ciò che si fa con il cuore comunque è vincente. La cantina è il lavoro dei nostri collaboratori e di tutte le persone che si adoperano per raggiungere un buon risultato. Il tutto lo dobbiamo al tempo e alla qualità che cerchiamo di fare grazie alle persone che credono in noi. Questa è la cantina Terra dei Re, che a qualche anno si è affidata all’enologo di fama internazionale, Riccardo Cotarella.

Tipo di vino: Rosso Aglianico del Vulture D.O.C.

Uve: Aglianico 100%

Comune di ubicazione vigneto: Barile

Nome vigneto: Tiberio

Sotto zona: Piano di Carro

Superficie: 2 ha

Esposizione e altimetria: Sud-est 400 mt s.l.m.

Tipo di terreno: Tufaceo-argilloso-vulcanico

Sistema allevamento: Spalliera

Densità viti: 9.000 piante/ha

Resa uva per ettaro: 40 q.li – per ceppo 0,5 Kg

Resa di vinificazione: 55%

Periodo di vendemmia: Prima decade di novembre

Tipo di vendemmia: Notturna

Vinificazione: Macerazione prefermentativa a freddo

Colore: Rosso granato intenso

Volume: 14,5%

Capacità bottiglia: 750 ml – Magnum: 1500 ml.

Abbinamenti consigliati: Carni brasate, stracotti, costolette, filetti di arrosto, formaggi stagionati.

Temperatura di servizio consigliata: 18°C.