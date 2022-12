Lo sparkling parla lucano. Le bollicine di Fontanarosa Vini pronte al debutto per i calici delle feste

SCANZANO JONICO (MT) – Bollicine lucane nei calici del Natale. Debuttano tre nuove etichette in versione sparkling della cantina Fontanarosa Vini.

In un momento in cui i winelover vanno sempre più alla ricerca di bollicine autentiche ed espressione del territorio di origine, con un mercato in ascesa (+31% nell’ultimo anno, post pandemia), ecco questa nuova proposta dalla Basilicata vinicola.

Si tratta di un Metodo classico brut bianco (uve Greco) rosé (Primitivo) dal perlage sottile e persistente ed uno spumante dolce (Greco). Gradazione alcolica 12,5%.

“Abbiamo vinificato Greco e Primitivo per un Brut bianco e rosato – spiega Louise Loscalzo, titolare di Fontanarosa Vini -, una rifermentazione di 9 mesi (da disciplinare), ma nei prossimi anni l’obiettivo è procedere con una rifermentazione da 12 e 24 mesi. Siamo molto soddisfatti, siamo la prima azienda nel Metapontino ad aver concluso questa filiera.

In etichetta Podere San Cataldo: perché “continuiamo con etichette che ripropongono un percorso storico archeologico del nostro territorio – aggiunge -. San Cataldo è l’azienda in cui viene prodotta l’uva: in ogni casa colonica c’era riportata il nome del santo a cui la colonica e l’appezzamento terreno erano dedicate. E lo abbiamo riproposto in etichetta con un’immagine stilizzata per le tre versioni”.

Il risultato è frutto di un lavoro di squadra, tutto in famiglia: oltre a Louise ed al marito Massimiliano Di Giorgio, le forze fresche (e fresche di studi), Chiara (neo dottoressa in enologia) e Marco. Il futuro dell’azienda lucana, passa, insomma, anche da idee giovani e frizzanti.

Il debutto ufficiale nel prossimo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 dicembre, in occasione di Cantine Aperte edizione natalizia: appuntamento alla cantina Fontanarosa Vini, in Via degli Artigiani a Scanzano Jonico. Caratteristico è inoltre il punto vendita di Policoro (in Via Napoli), nella zona dei caratteristici Casalini.

