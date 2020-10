Meeting Biostimolanti il 16 ottobre ad Alba. Convegno e visite sperimentali con Sagea Group

In occasione dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante proclamato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, SAGEA Group promuove la prima edizione del Meeting Nazionale Biostimolanti 2020.

L’evento, in programma il 16 ottobre, prevede due momenti. Un convegno dalle 10 alle 12 presso la Sala Convegni di Palazzo Banca d’Alba ad Alba e, nel pomeriggio, una serie di visite alle prove sperimentali presso il centro di saggio di SAGEA Group a Castagnito d’Alba.

Il meeting, organizzato in collaborazione con Federchimica Assofertilizzanti, farà il punto sulla nuova normativa europea dettata dal Reg. UE 2019/2009, che entrerà in vigore nel 2022. SAGEA Group partecipa al CEN/TC455 Plant Biostimulants nei Working Group 2, 3, 4 e 5 che stanno definendo gli aspetti normativi e tecnici.

Sono previsti interventi di Lorenzo Gallo (Presidente Gruppo Fertilizzanti di Federchimica Assofertilizzanti), Manuel Edoardo Isceri (Area Regulatory Federchimica Assofertilizzanti), Simonetta GALLERINI (QAU SAGEA Group), Davide FERRARI (Direttore SAGEA Group), Giovanni PEREGO (Direttore UNICHIM) e Dario FRISIO (Prof. Ordinario Università di Milano).

Informazioni sul Meeting Convegno: ore 10 – 12, sala convegni di Palazzo Banca d’Alba, via Cavour, 4 – Alba (CN)

Visite alle prove sperimentali: ore 14 – 16, SAGEA Group, via San Sudario, 21, Castagnito d’Alba (CN)

È richiesta la prenotazione a questo link. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming.

Informazioni su SAGEA Group SAGEA Group è una società privata e indipendente, che fornisce servizi di ricerca, sviluppo e registrazione in agricoltura e in campo ambientale. Fondata nel 1997, ha sede a Castagnito d’Alba (Cuneo) ed è presente, oltre che con sei sedi in Italia, anche in Spagna, Portogallo, Serbia e Bulgaria. Con un team di oltre 100 professionisti specializzati, SAGEA Group si caratterizza per un approccio multidisciplinare nello sviluppo e nella registrazione di soluzioni innovative in ambito agroalimentare e ambientale a livello europeo.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO Programma #MNB2020_16.10.20-1