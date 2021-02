Biostimolanti. Corteva Agriscience sceglie Dadelos Agrosolutions per la commercializzazione globale

CREMONA – Corteva Agriscience e Dadelos Agrosolutions, S.L., un’affiliata di Ajinomoto Co., Inc., hanno annunciato oggi un accordo per lo sviluppo, messa a punto e commercializzazione globale di biostimolanti per l’agricoltura.

Dadelos Agrosolutions, rinomata per coniugare le sue ampie competenze nelle tecnologie sui biostimolanti alle loro modalità d’azione, sviluppa tecnologie per ottimizzare l’efficienza delle piante nell’uso dei nutrienti, migliorando il loro metabolismo e la loro risposta allo stress.

“Questo accordo accresce il nostro impegno nell’offrire agli agricoltori soluzioni biologiche per la protezione delle colture, inclusa una linea completa di biostimolanti basati su effetti dimostrati e sulla predizione dei risultati,” ha dichiarato Rajan Gajaria, Executive Vice President, Business Platforms, Corteva Agriscience.

“Il nostro accordo con Dadelos Agrosolutions è un altro tassello che dimostra quanto siamo focalizzati sulla costruzione di un portfolio biologico grazie alla collaborazione con esperti leader del settore.”

“Le tecnologie e le soluzioni per le colture che sviluppiamo da 30 anni hanno l’obiettivo di aiutare l’industria e gli agricoltori a produrre più cibo di migliore qualità riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente. La nostra missione è un chiaro esempio della filosofia e dei valori di gruppo condivisi di Ajinomoto, con un impegno costante in iniziative che possano risolvere problematiche sociali per mezzo di attività aziendali,” ha affermato Norbert Pons, Chief Executive Officer of Dadelos Agrosolutions, S.L.

“Questo accordo con Corteva conferma l’interesse dei nostri partner e dei nostri clienti nei confronti delle nostre soluzioni scientifiche, la nostra capacità di innovare, impegnandoci costantemente per creare un valore aggiunto per i clienti in tutto il mondo,” ha concluso.

Il nuovo portfolio Corteva di prodotti di origine biologica si dedica allo sviluppo di biostimolanti, prodotti per il biocontrollo e feromoni con prestazioni comprovate, affiancandoli a soluzioni tradizionali per la protezione delle colture. Queste soluzioni aiuteranno gli agricoltori a soddisfare le mutevoli aspettative dei mercati mantenendo la terra produttiva e sana, in linea con gli Obiettivi di Sostenibilià 2030 di Corteva Agriscience

I dettagli dell’accordo non sono stati divulgati.

Corteva Agriscience

Corteva Agriscience è una società quotata in borsa leader globale in agricoltura che fornisce agli agricoltori di tutto il mondo il più completo portafoglio del settore – inclusi una gamma bilanciata e diversificata di sementi, di prodotti per la protezione dei raccolti e soluzioni digitali che permettono loro di massimizzare rese e profitti.

Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed una pipeline di tecnologie e prodotti leader nel settore ben posizionati per guidare la crescita, la società è impegnata a lavorare con gli azionisti attraverso il sistema alimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Corteva Agriscience è diventata una società indipendente quotata in borsa il 1 giugno 2019, in precedenza era la Divisione Agricola di DowDuPont. Per maggiori informazioni www.corteva.it.

Dadelos Agrosolutions, S.L

Affiliata di Ajinomoto Co., Inc, Dadelos Agrosolutions, S.L. è una società interamente dedicata alla ricerca, produzione e vendita di un’ampia gamma di biosoluzioni per l’agricoltura. La società ha sede a Valencia (Spagna) e da 30 anni fornisce al settore agricolo un estesa varietà di biostimolanti, biofertilizzanti e soluzioni biologiche. Per maggiori informazioni www.agro2agri.com.

Il Guppo Ajinomoto, liberando la potenza degli amminoacidi, ambisce a risolvere problemi alimentari e di salute legati all’invecchiamento e ai regimi dietetici, e contribuisce ad un maggiore benessere per la popolazione gloable.Il Guppo Ajinomoto ha uffici in 35 paesi e vende prodotti in più di 130 paesi. Nell’anno fiscale 2019, le vendite sono state di 1.1000 trilioni di yen (10.1 miliardi di dollari U.S.).