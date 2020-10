KIKU festeggia il 30esimo anniversario con il un Apple Gin

Trenta anni fa il frutticoltore altoatesino Luis Braun scoprì in un impianto di melo in Giappone il ramo dal quale nacquero mele dall’aspetto e dal sapore speciali, che chiamò KIKU.

Anche in Alto Adige le mele di questo ramo svilupparono un colore e un gusto particolarmente piacevoli.

Ciò che caratterizza la mela KIKU® è l’aspetto invitante, il suo colore rosso rubino striato, che ricopre gran parte del frutto, e naturalmente il suo gusto meravigliosamente fresco, croccante, succoso e dolce.

Questo è stato il punto di partenza di un progetto di successo: oggi KIKU® è un marchio protetto a livello mondiale, le piante sono coltivate con amore in più di 30 paesi e i suoi frutti sono disponibili nei negozi di oltre 50 paesi.

Le partnership e le relazioni amichevoli sono sempre state il credo dell’azienda. Oggi KIKU Srl collabora a livello mondiale con più di 100 vivaisti, con scienziati, sperimentatori, tecnici, consulenti, produttori e importanti commercianti.

Una proprietà molto particolare di questa mela è la “vitrescenza”, conosciuta anche come honey-core (cuore di miele), considerata un segno di bontà. Proprio questo cuore di miele si ritrova nel nuovo KIKU® Apple Gin, creato appositamente dalla famosa distilleria altoatesina, Roner. Inoltre, KIKU® ha siglata una partnership con un’altra azienda altoatesina, Tyrol Drinks, produttrice di acqua tonica per la produzione di un’acqua aromatizzata alla mela.

L’amministratore delegato di KIKU Apples, Jürgen Braun, spiega «Trenta anni fa siamo partiti dal nulla, quando ancora creare un marchio nel settore delle mele era totalmente nuovo. Abbiamo sempre cercato partnership e alleanze con orizzonti aperti e pensieri laterali, convinti che lavorare in squadra moltiplica le forze. E sempre in tale ottica che è nato il KIKU® Apple Gin, un’innovazione grazie alla collaborazione per brindare al nostro anniversario con tutti quelli che hanno creduto nel nostro progetto e che in qualche modo hanno cooperato per la sua riuscita!»

Braun continua «Ci sono pochissimi Gin di mela in tutto il mondo e il nostro KIKU Apple Gin è l’unico al mondo ad essere “brandizzato”. Era ovvio che nascesse in Alto Adige, una delle principali aree di coltivazione della mela in tutto il mondo, per quantità, assortimento varietale e qualità. Il progetto ha richiesto quasi due anni di preparazione ed è stato presentato giusto in tempo per il nostro anniversario. Ora possiamo dire: “Let the party beGIN!”»