Dati campagna granaria. Con Fruclass mappate in tempo reale oltre 150mila tonnellate di grano duro

Sistemi capaci di riconoscere e premiare coloro che tutelano e garantiscono l’approvvigionamento di materia prima nazionale di qualità. È questo uno degli scopi che hanno portato alla realizzazione dell’innovativo sistema “Fruclass”, ideato dall’Università degli Studi della Tuscia su impulso delle associazioni della filiera grano-pasta firmatarie del protocollo d’intesa “Filiera grano duro-pasta di Qualità”, ovvero Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, Compag, Confagricoltura, Copagri, Italmopa- Associazione Industriali Mugnai d’Italia e i pastai di Unione Italiana Food.

Dati campagna granaria in tempo reale Muove da queste premesse la conferenza stampa “Filiera grano-pasta: i dati della campagna granaria online in tempo reale”, in programma mercoledì 28 ottobre in modalità telematica, con inizio alle ore 10:30. Alla conferenza stampa interverranno tutte le associazioni della filiera grano-pasta, che approfondiranno e discuteranno i risultati della campagna granaria 2019/20 e proveranno insieme a delineare le prospettive della prossima annata e le basi comuni per i contratti di coltivazione. L’iniziativa si svolgerà alla presenza del presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati Filippo Gallinella. Per seguire i lavori sarà necessario registrarsi, entro lunedì 26 ottobre, cliccando su https://bit.ly/377VQAh . «Il sistema ‘Fruclass’ ha permesso, per la prima volta in Italia, la restituzione in tempo reale di uno spaccato territoriale dei risultati della campagna granaria 2019/20, derivanti dalla raccolta e dall’analisi dei dati quali-quantitativi di oltre 150.000 tonnellate di grano duro stoccato in più di 40 centri dislocati in 19 diverse provincie distribuite lungo tutta la Penisola – spiegano Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, Compag, Confagricoltura, Copagri, Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia e i pastai di Unione Italiana Food – Grazie ad un approccio innovativo per la gestione dei big-data, le rilevazioni così raccolte sono state trasmesse quotidianamente su un server dedicato dell’Ateneo viterbese, dove sono state processate, controllate e rese fruibili, con diverso grado di dettaglio, agli iscritti alla piattaforma informatica http://granoduropasta.unitus.it/. Fruclass – concludono le associazioni della filiera grano-pasta – va a integrare gli intenti del protocollo d’intesa ‘Filiera grano duro-pasta di Qualità’ e vuole essere una risposta concreta, volontaria e di squadra alle criticità che ostacolano la crescita del settore; uno degli obiettivi, infatti, è quello di proporre soluzioni adeguate a tradurre gli impegni dell’accordo in nuove pratiche gestionali, informative e contrattuali, con benefici a cascata su tutta la filiera».