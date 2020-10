Filiera grano duro-pasta. Mappate oltre 150 mila tonn. di grano duro per premiare l’approvvigionamento di materia prima nazionale di qualità

In annate particolarmente complicate dal punto di vista produttivo, quale quella appena conclusasi che ha visto gli attori della filiera doversi confrontare con le ripercussioni

della pandemia del Coronavirus, è necessario fare affidamento su sistemi capaci di riconoscere e premiare coloro che tutelano e garantiscono l’approvvigionamento di materia prima nazionale di qualità.

È questo uno degli scopi che hanno portato alla realizzazione dell’innovativo sistema “FRUCLASS”, ideato dall’Università degli Studi della Tuscia su impulso delle associazioni della filiera granopasta firmatarie del protocollo d’intesa “Filiera grano duro-pasta di Qualità”, ovvero Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, COMPAG, Confagricoltura, Copagri, ITALMOPA – Associazione Industriali Mugnai d’Italia e i pastai di Unione Italiana Food.

Muove da queste premesse la conferenza stampa “Filiera grano-pasta: i dati della campagna granaria online in tempo reale”, in programma mercoledì 28 ottobre in modalità telematica, con inizio alle ore 10:30. Alla conferenza stampa interverranno tutte le associazioni della filiera granopasta, che approfondiranno e discuteranno i risultati della campagna granaria 2019/20 e proveranno insieme a delineare le prospettive della prossima annata e le basi comuni per i contratti di coltivazione. L’iniziativa si svolgerà alla presenza del presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati Filippo Gallinella. Per seguire i lavori sarà necessario registrarsi, entro lunedì 26 ottobre, cliccando su https://bit.ly/377VQAh.

“Il sistema ‘FRUCLASS’ ha permesso, per la prima volta in Italia, la restituzione in tempo reale di uno spaccato territoriale dei risultati della campagna granaria 2019/20, derivanti dalla raccolta e dall’analisi dei dati quali-quantitativi di oltre 150.000 tonnellate di grano duro stoccato in più di 40 centri dislocati in 19 diverse provincie distribuite lungo tutta la Penisola. Grazie ad un approccio innovativo per la gestione dei big-data, le rilevazioni così raccolte sono state trasmesse quotidianamente su un server dedicato dell’Ateneo viterbese, dove sono state processate, controllate e rese fruibili, con diverso grado di dettaglio, agli iscritti alla piattaforma informatica http://granoduropasta.unitus.it/”, spiegano Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, COMPAG, Confagricoltura, Copagri, ITALMOPA – Associazione Industriali Mugnai d’Italia e i pastai di Unione Italiana Food.

“‘FRUCLASS’ – concludono le associazioni della filiera grano-pasta – va a integrare gli intenti del protocollo d’intesa ‘Filiera grano duro-pasta di Qualità’ e vuole essere una risposta concreta, volontaria e di squadra alle criticità che ostacolano la crescita del settore; uno degli obiettivi, infatti, è quello di proporre soluzioni adeguate a tradurre gli impegni dell’accordo in nuove pratiche gestionali, informative e contrattuali, con benefici a cascata su tutta la filiera”.