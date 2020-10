Progetto Pianosa, i detenuti diventano manager e gestiscono l’azienda agricola della colonia penale

Terreni ed alcuni annessi agricoli sull’isola di Pianosa, di proprietà del Comune di Campo nell’Elba, sono stati affidati in comodato d’uso al Dipartimento di Amministrazione penitenziaria.

L’atto, con cui si punta a potenziare l’attività di formazione dei detenuti e a gestire l’azienda agricola della colonia penale dell’isola con un approccio ancora più manageriale, compresa la commercializzazione futura dei prodotti, è stato sancito con la firma di un protocollo d’intesa, a cui ha partecipato anche il presidente della Toscana Eugenio Giani.

“Un modello sperimentale e replicabile anche in altre realtà” ha sottolineato il sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis. “Un progetto – ha aggiunto Giani – che ha la piena condivisione da parte della Regione Toscana ed offre sbocco concreto a tanti ragionamenti pure sulla valorizzazione dell’arcipelago, in parallelo alla rieducazione dei detenuti. Un’attività sicuramente compatibile con il futuro dell’isola”. “Grande – aggiunge – sarà l’impegno della Regione in questa legislatura appena avviata nella valorizzazione dell’Arcipelago”.

Pianosa è stata a lungo l’isola proibita, quella del carcere duro del 41 bis: un vago triangolo a sud dell’isola d’Elba, praticamente piatta, dieci chilometri quadrati o poco più. Lì, dopo il 1977 e per venti anni, furono rinchiusi brigatisi prima e boss mafiosi e camorristi poi, in stanze di cinque metri per quattro con tre brande fissate al pavimento. Il carcere di massima sicurezza rendeva praticamente inaccessibile l’isola e questo ha permesso di preservarne le incredibili bellezze naturali, anche dopo il 1997 quando Pianosa è tornata ad essere una colonia penale con una decina o poco più di detenuti, che vi lavoravano all’aperto.

Terreni ed edifici che il Comune ha affidato in comodato d’uso al Dipartimento di amministrazione penitenziaria saranno utilizzati per le attività di rieducazione e di reinserimento sociale dei carcerati. La formazione sarà svolta sia in aula che sul campo.