BASF acquisisce ASL, società innovativa nel settore del breeding sementi melone

Il 28 ottobre 2020, BASF ha formalmente accettato di acquisire ASL, una delle aziende di breeding di melone più innovative del mondo, per continuare ad ampliare la propria posizione di partner privilegiato nella filiera ortofrutticola.

L’operazione che ha coinvolto la società francese di proprietà privata con sede nei pressi di Avignone, copre tutti gli asset, compresi la produzione di sementi, i diritti di proprietà intellettuale, il germoplasma, le strutture di ricerca e sviluppo, e i collaboratori.

ASL è specializzata nella produzione di sementi di melone a polpa arancione dei tipi Cantalupo e Charentais. La chiusura dell’acquisizione è prevista il 1° gennaio 2023, in modo da garantire un adeguato trasferimento del know-how. La decisione dei proprietari di intraprendere la cessione della società al loro partner BASF, con cui collaborano da anni, garantirà la continuazione del programma di breeding di melone più innovativo.

“Il melone rappresenta una coltura importante per l’industria globale delle sementi orticole. Il portafoglio di sementi orticole di BASF, commercializzato con il marchio Nunhems® comprende già le sementi di melone ibride”, ha dichiarato Vicente Navarro, Senior Vice President del settore delle sementi orticole di BASF. “Attraverso l’acquisizione di ASL, continuiamo a garantire ai nostri partner e Pagina 2 consumatori all’interno della filiera una pipeline dedicata al melone altamente innovativa. Sono i consumatori la ragione ultima di tutte le nostre attività aziendali e il motivo per cui vogliamo rendere accessibile e sostenibile un’alimentazione sana, coltivando e selezionando nuove varietà che soddisfino le loro aspettative in termini di gusto e convenienza”.

I siti produttivi e i centri di breeding delle sementi, situate nei pressi di Avignone, completeranno il network BASF di 23 stazioni di breeding di sementi orticole presenti in tutto il mondo e costituiranno la prima struttura situata in Francia dedicata ad attività di ricerca e sviluppo, come il breeding e la selezione. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati divulgati.