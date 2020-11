Eima International premia l’innovazione. Il concorso Novità Tecniche debutta nell’universo virtuale di EDP

Dal sollevatore telescopico elettrico “zero emissioni” alla prima macchina per la raccolta dei meloni, dal bracciolo di bioplastica alla trattrice ad avanzamento autonomo con intelligenza artificiale, fino al dispositivo di visione multispettrale che rileva in tempo reale le necessità delle piante in termini di azoto, regolatori di crescita e defoliante.

L’edizione 2020/21 del prestigioso concorso Novità Tecniche, che premia le innovazioni tecnologiche più significative proposte dalle industrie espositrici di EIMA International, quest’anno inizia online nell’universo virtuale di EIMA Digital Preview (EDP)per concludersi con l’edizione fisica di EIMA International, che si svolgerà nel 2021. Una specifica sezione della piattaforma EDP (denominata appunto “Novità Tecniche”) è infatti appositamente dedicata al concorso: in questo spazio i visitatori potranno scoprire dall’11 al 15 novembre le soluzioni premiate dalla giuria, mentre giovedì 12 novembre con inizio alle 16 si svolgerà un evento di presentazione nello spazio live della piattaforma stessa denominato Agorà.

Nonostante lo scenario economico generale presenti ancora elementi d’incertezza, finora il concorso ha già registrato una partecipazione molto elevata da parte delle aziende espositrici – spiega FederUnacoma, l’associazione italiana dei costruttori di macchine agricole, organizzatrice diretta di EDP e di EIMA International – e questo rappresenta un indicatore molto importante della vivacità e delle competitività del settore.

Complessivamente, la giuria di esperti ha premiato ben 43 innovazioni riferite ad un’ampia rosa di categorie merceologiche: 15 come “Novità Tecniche” propriamente dette, vale a dire tecnologie che si impongono per lo spiccato carattere innovativo, 28 come “Segnalazioni Tecniche”, vale a dire macchine, dispostivi e sistemi che si sono comunque distinti per efficienza e capacità di migliorare le performance dei mezzi meccanici per l’agricoltura. Ma questa prima parte dell’edizione ‘20-‘21del concorso ha visto in primo piano anche le tecnologie dell’agricoltura 4.0 e quelle finalizzate ad incrementare la sostenibilità ambientale dei macchinari agricoli.

Molte delle soluzioni proposte dalle aziende erano infatti focalizzate sulla riduzione delle emissioni inquinanti, sullo sviluppo di nuovi materiali eco-compatibili, sull’automazione, sulla robotizzazione e sui sistemi lavorazione on demand; tecnologie di ultima generazione che, sempre più diffuse nel settore primario, sono già alla portata di aziende agricole e contoterzisti.

Secondo FederUnacoma, il successo che il concorso “Novità Tecniche” sta ottenendo, sia come numero di adesioni che come qualità delle innovazioni proposte all’attenzione della giuria, proprio perché maturato in uno scenario così incerto, testimonia la grande volontà delle imprese di puntare sulla ricerca per tornare a fare business e conferma i segnali di ripresa del mercato che stanno arrivando da diversi Paesi (anche extraeuropei). EIMA Digital Preview è dunque l’evento che metterà nuovamente a contatto le tecnologie prodotte dalle industrie di settore con le esigenze dell’agricoltura nelle diverse aree de