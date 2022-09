Meccanizzazione. Demogreen porta in scena oltre 50 marchi per la lavorazione del verde

NOVEGRO (MI) – Si svolge al Parco delle esposizioni di Novegro (Segrate), il 16 e 17 settembre prossimo, l’edizione 2022 di Demogreen, la manifestazione dimostrativa di macchine e attrezzature per il giardinaggio organizzata da Demogreen srl. L’evento vede la partecipazione di 50 brand del settore e la presenza di Comagarden (l’associazione che in seno a FederUnacoma rappresenta le industrie costruttrici di tecnologie per la cura dal verde) e ha come obiettivo quello di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta, mostrando i mezzi meccanici al lavoro ed evidenziandone le caratteristiche tecniche e le soluzioni innovative dinnanzi ad un pubblico composto da rivenditori, giardinieri, manutentori del verde ma anche da semplici appassionati che curano i propri giardini e spazi all’aperto.

Demogreen mette in mostra una merceologia molto ampia, dai rasaerba ai trattorini, dai trimmer alle tagliasiepi, dalle potatrici fino ai soffiatori, tecnologie sempre più richieste da un mercato che da alcuni anni a questa parte evidenzia un trend positivo e che nel 2021 ha raggiunto quote record con un incremento complessivo del 14%. Il primo semestre del 2022 evidenzia livelli di vendita ancora buoni: i volumi calano del 13,6% rispetto al boom registrato nello stesso periodo 2021, riportando le vendite in linea con i livelli, comunque soddisfacenti, degli ultimi anni. Tuttavia – avverte l’ufficio statistico di Comagarden che realizza il monitoraggio del mercato in collaborazione con il gruppo di rilevamento statistico Morgan – sulla seconda metà dell’anno gravano incertezze legate alla particolare congiuntura.

Sul mercato delle macchine per il gardening pesano in parte la mancanza di prodotto, dovuta ai ritardi nella catena delle forniture e nelle consegne, in parte un certo aumento dei prezzi e l’incertezza economica che scoraggia gli acquisti, in parte infine l’andamento meteorologico della stagione e la siccità, che hanno rallentato l’attività vegetativa delle piante e quindi la domanda di tecnologie per le manutenzioni. Idealmente collegato con Demogreen è un secondo evento dimostrativo, che si svolgerà alla fiera di Bologna nel contesto di EIMA International, dal 9 al 13 novembre prossimo. Si tratta di Garden E-motion, le prove in campo di mezzi per il giardinaggio che andranno in scena nei cinque giorni della rassegna bolognese, e che nascono proprio dalla partnership fra Comagarden e DemoGreen Srl.

