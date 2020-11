Le pratiche agricole sostenibili salvano i suoli del Mediterraneo. Progetto Diverfarming per evitare erosione e deflusso

Il deserto sta facendo breccia nel Mediterraneo.

La perdita di suolo prodotta dall’erosione e dal deflusso idrico è aggravata da un clima semi-arido in cui la maggior parte delle precipitazioni annuali cade in pochissimi eventi piovosi intensi che trascinano ancora di più il terreno.

Tenendo conto che, secondo l’inventario nazionale dell’erosione del suolo (INES) della Spagna, più di un terzo della superficie del paese soffre di erosione qualificata come ‘grave’ o ‘molto grave’ significa che c’è una necessità inevitabile per azioni finalizzate alla tutela del territorio e dell’agricoltura sostenute sui suoli mediterranei

Pratiche sostenibili di gestione del suolo basate su una lavorazione ridotta, l’utilizzo del manto vegetale come sovescio o semina diretta possono essere i protagonisti di quell’azione di recupero dei suoli mediterranei. Secondo un articolo guidato dalla ricercatrice del progetto Diverfarming, María Martínez-Mena, e dal suo team del Gruppo di conservazione dei suoli e dell’acqua presso il CEBAS – Centro di ricerca CSIC, la riduzione della lavorazione in un raccolto di mandorle ha portato a 85 % diminuzione dell’erosione del suolo. Per la coltura del grano, l’attuazione di queste pratiche ha portato a una riduzione dell’erosione del 60% rispetto alla tradizionale lavorazione intensiva.

Questi dati sono tratti da uno studio che misura l’azione, da un lato, della riduzione del dissodamento e, dall’altro, della riduzione del dissodamento abbinata alla semina verde (stabilendo coperture che successivamente vengono inglobate nel terreno per fornire nutrienti) per sei anni. Queste pratiche sono state applicate alle colture di mandorle e grano in un sistema produttivo a Murcia (Spagna) che, a sua volta, è uno dei campi di studio inclusi nel progetto Diverfarming.

Oltre alla diminuzione dell’erosione, anche il deflusso è diminuito del 30% nei suoli a grano e del 65% nei suoli a mandorleto.

Insieme alla conservazione del suolo attraverso il controllo dell’erosione, è stato anche verificato un aumento del carbonio organico e del contenuto di nutrienti nel suolo, poiché la riduzione della mobilitazione dei sedimenti dallo strato più superficiale del suolo, che è il più fertile e ricco di sostanze nutritive, ha permesso al fosforo, all’azoto e al carbonio organico di rimanere dove dovevano essere, fungendo da “cibo” per le colture.

Adottare questo tipo di pratiche sarà utile per affrontare il cambiamento climatico, poiché è stato dimostrato che sono particolarmente efficaci durante eventi di pioggia ad alta intensità, in vista di eventi sempre più frequenti negli ultimi anni, quali le piogge torrenziali e i ‘DANA’ [cclosed upper-level low events] quali tipici effetti del cambiamento climatico: se il sequestro del carbonio organico nel suolo aumenta, si riducono conseguentemente le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Gli effetti benefici di queste pratiche agricole sostenibili nel controllo dell’erosione del suolo sono stati osservati subito dopo l’inizio delle pratiche agricole conservative proposte (18 mesi) e continuano ad essere efficaci sei anni dopo l’inizio dello studio.

La salvezza dei suoli mediterranei è ad un passo, grazie all’introduzione di questo tipo di pratiche che, pur non aumentando in modo significativo la produzione rispetto alle pratiche tradizionali più intensive, forniscono servizi ecosistemici quali l’aumento della ritenzione idrica, il maggior sequestro del carbonio e la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti a causa della riduzione della mobilizzazione dei nutrienti dovuta all’erosione.

Diverfarming è un progetto finanziato dal programma Horizon 2020 della Commissione Europea, entro la call “Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy”, coordinato dalla Università di Cartagena (Spain), che comprende la partecipazione dell’università di Córdoba (Spain), della Tuscia (Italia), di Exeter e Portsmouth (Regno Unito), Wageningen (Olanda), Trier (Germania), Pecs (Ungheria) e ETH Zurich (Svizzera), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Italia), il Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spagna), il Natural Resources Institute LUKE (Finlandia), l’Agrarian Organisation ASAJA, il Consorzio Casalasco, Barilla (Italia), Arento, LogísticaDFM e Industrias David (Spain), Nieuw Bromo Van Tilburg e Ekoboerdeij de Lingehof (Olanda), Weingut Dr. Frey (Germania), Nedel-Market KFT e Gere (Ungheria) e Paavolan Kotijuustola e Polven Juustola (Finlandia).

Martínez-Mena, M., Carrillo-López, E., Boix-Fayos, C., Almagro, M., García Franco, N., Díaz-Pereira, E., Montoya, I., de Vente, J. (2020). Long-term effectiveness of sustainable land management practices to control runoff, soil erosion, and nutrient loss and the role of rainfall intensity in Mediterranean rainfed agroecosystems, CATENA. Vol 187, https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104352