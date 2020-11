Borghi del Respiro 2021. Il CREA informa sono aperte le candidature, fino al 31 dicembre 2020

Sono aperte le candidature a Borgo del Respiro 2021, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Associazione Nazionale Borghi del Respiro con il coordinamento scientifico di Francesca Marinangeli del CREA-Centro di ricerca Politiche e bio-economia.

Le azioni virtuose della menzione “Borghi del respiro” sono in linea con la strategia europea per un’aria più pulita e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Le candidature dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2020, tramite email.

La Commissione scientifica individuerà entro aprile 2021 i Comuni o frazioni che, sottoscrivendo il Patto per il respiro in occasione del Festival del Respiro (previsto per maggio 2021), si impegnino a realizzare almeno 3 azioni in diversi settori, tra quelle previste nel Regolamento.

Tali azioni spaziano dal divieto di fumo in alcune aree sensibili all’aperto frequentate da scolari, bambini e anziani, alla creazione di isole pedonali; dalla riduzione delle emissioni di CO2 al monitoraggio della qualità chimico-fisica e pollinica dell’aria; dalla valorizzazione dei boschi balsamici e dei sentieri naturalistici, rivolti anche a disabili respiratori (persone con particolari problematiche respiratorie costrette a portare con sé l’ossigeno), al contenimento del consumo di suolo, in attuazione della Strategia Nazionale del Verde Urbano; inoltre, i Borghi del Respiro si adoperano per la promozione di stili di vita sani, della dieta mediterranea, della cultura pneumologica in convegni e seminari, di spirometrie nelle piazze e consigli di prevenzione, a tutela dei turisti e cittadini allergici; infine sarà individuata una rete di hotel e strutture ricettive con standard di qualità e dotazioni ipoallergeniche, che saranno resi visibili sul sito nella sezione soggiorni.

Il Comitato Scientifico si è reso disponibile a rispondere ad eventuali quesiti, nel corso del webinar Azioni per lo sviluppo sostenibile nei Borghi del respiro, che avrà luogo giovedì 10 dicembre alle ore 10. Per prenotarsi, obbligatoriamente entro il 7 dicembre, e avere maggiori informazioni sul webinar, contattare: francesca.marinangeli@crea.gov.it.

SCARICA LA LOCANDINA webinar_locandina_11_11_2020 (1)