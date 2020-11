Emilia Romagna. Domande per la richiesta di contributi al l Fondo di Solidarietà Nazionale, scadenza 2 dicembre

Sempre aperte le domande per contributi venti impetuosi del 3 luglio 2019 nella Provincia di Reggio nell’Emilia (scadenza il 2 dicembre 2020).

A seguito della pubblicazione, sulla GU Serie Generale n.259 del 19-10-2020 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sono aperte le domande per la concessione di contributi in conto capitale, fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente. L’evento riguarda i venti impetuosi del 3 luglio 2019 (Documento_finale_GPG20191671 (1) e in particolare le provvidenze di cui all’art. 5, comma 3 previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nei territori dei Comuni di Bagnolo in Piano, Correggio, Novellara, Scandiano.