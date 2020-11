Guida MICHELIN 2021. Ecco le nuove stelle e tutte le conferme in Italia

Nonostante un anno così sui generis, ugualmente prodiga di riconoscimenti, la Guida Michelin Italia è giunta alla sua 66esima edizione.

L’attività degli Ispettori si è svolta in un contesto che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo. Parte del lavoro è stato effettuato prima del lockdown: periodo durante il quale il team non ha interrotto la sua attività, ma si è dedicato alle segnalazioni ricevute dai lettori, al monitoraggio del web, all’animazione editoriale del sito.

Con la successiva ripresa, gli Ispettori hanno – invece – pianificato le visite adattandosi all’inedito scenario nel quale la ristorazione ha riavviato l’attività sul territorio, con modalità e tempi diversi, ma sempre con sincero entusiasmo.

Abbiamo oggi l’occasione di capitalizzare le esperienze vissute durante questi mesi, in un contesto estremamente particolare, affinché si trasformino in una leva di competitività e sostenibilità per il nostro futuro e nello specifico per l’avvenire della ristorazione e dell’ospitalità italiana.

Guida MICHELIN Italia 2021 – le nuove stelle!

Guida Michelin Italia 2021 – I nuovi Bib Gourmand!

Tre Stelle MICHELIN